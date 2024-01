Neues Stockwerk? Das Huba-Gebäude in Neuburg soll erweitert werden

Plus Die Gastronomen-Brüder Gashi möchten das Huba-Gebäude in Neuburg erweitern. Der Denkmalschutz sieht dies jedoch kritisch. Auch sonst tut sich bei den Unternehmern einiges.

Die Gebrüder Bajram und Leo Gashi haben das Nachtleben in Neuburg verändert und weiter große Pläne. Ihr aktuelles Vorhaben sieht vor, das Huba-Gebäude am Elisenplatz nicht nur zu sanieren, sondern auch zu erweitern - auch wenn der Denkmalschutz dies kritisch sieht. Die Unternehmer können noch weitere Neuigkeiten verkünden und ein Gastro-Gerücht dementieren.

In dem Gebäude aus den 50er-Jahren war jahrzehntelang das Café Huber ansässig, 2017 eröffneten die Gastronomen die Neuauflage namens "Huba". Nun benötigt das Haus eine energetische Sanierung. Weil künftig mit einer Wärmepumpe geheizt werden soll, braucht es unter anderem neue Fenster, berichtet Bajram Gashi im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch das Dach soll ausgetauscht und mit einer PV-Anlage versehen werden. In diesem Zuge planen er und sein Bruder eine Erweiterung. Sie stellen sich ein Mansardendach vor, das ein zusätzliches Stockwerk mit sich bringt. Durch die Aufstockung könnten dort neue Büroflächen entstehen und vermietet werden, erklärt Gashi.