Neues Yogastudio in Neuburg von "zwei Powerfrauen" eröffnet

Plus In Neuburg-Rödenhof eröffnet das Yogastudio "aurum loft". Statt Entspannung gibt es am Anfang viel Trubel - bei einer ausgelassenen Feier.

Von Manfred Dittenhofer

Yoga, eine Übungspraxis aus Indien, hilft Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht zu bringen. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Übungseinheiten. Mal steht die Fitness im Vorderpunkt, oft aber auch der meditative Aspekt. Bewegung gab es in dem neu eröffneten Yogastudio am Samstag jede Menge. Nur mit der Ruhe und der Meditation war das so eine Sache. Kein Wunder, wurde das „aurum loft“, so der Name des Studios, das Am Eichet beheimatet ist, doch am Samstag eröffnet – und das wurde gebührend gefeiert. Zu dieser Feier waren viele Gäste erschienen. Unter ihnen Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl, Landrat Peter von der Grün und Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Sie alle wollten diese neue Idee von Claudia und Liza Heindl sehen.

