Neues Zauberer Schnitzel Hörbuch

CD ab sofort im Einzelhandel erhältlich.

Ab in den Urlaub! Für den Zauberer Schnitzel und seine sprechende Sauerkrautdose geht es vom schönen Knedlhausen an der Soß in die italienische Partnerstadt „Gnocchi della Dip“. Doch von einem erholsamen und ruhigen Aufenthalt sind die beiden weit entfernt, denn wieder einmal schlittern sie von einem spannenden Abenteuer ins nächste.

Pünktlich zu den Ferien und zur Reisezeit ist das aktuelle Hörspiel "Zauberer Schnitzel im Reisefieber" von Kerstin und Sepp Egerer im Herold & Herold (H₂O) Verlag erschienen. Kerstin Egerer freut sich sehr, dass nun mit dem Reisefieber das bereits siebte Hörspiel aus der Zauberer Schnitzel Reihe erschienen ist. „Niemals hätten wir gedacht, dass der Zauberer und seine Sauerkrautdose sich so großer Beliebtheit erfreuen würden. Mittlerweile gibt es sieben Hörspiele, zwei Filme und ein Buch. Ein absoluter Wahnsinn! Wir sind sehr dankbar für die Fans, die Gemeinschaft und Unterstützung.“

Sepp Egerer sagt über das neue Hörspiel, dass die Entwicklung diesmal sehr aufregend war. „Wir verlassen zum ersten Mal Knedlhausen, und mussten so einen neuen Ort und neue Charaktere erschaffen. Das war schon sehr aufregend, hat aber wie immer unendlich Spaß bereitet.“ Beide hoffen, dass der Spaß nun auch bei Familien und Kindern mit auf Reisen geht und die ein oder andere freie Stunde im Sommer verschönert. Das Hörspiel hat eine Länge von 67 Minuten und kostet 15 Euro.

Die CD ist ab sofort an diesen Orten in Neuburg erhältlich: Spielwaren Habermeyer, Rewe Guggenmos, EDEKA El-Mustapha oder kann direkt über www.mensch-egerer-dich-nicht.de/ bezogen werden. „Wir freuen uns über unsere Partner im Einzelhandel und möchten diesen auch weiterhin gerne unterstützen“, sagt Verleger Florian Herold, „daher erscheint die CD vor der digitalen Version“. Ab dem 22. August steht das neue Hörspiel dann auch digital auf den bekannten Plattformen zur Verfügung. (AZ)