Neues Zuhause für Fledermäuse: Helfer für Aktion in Neuburg gesucht

Bei einer Aktion des Landratsamts und des LBV am 20. Januar werden Quartiere für Fledermäuse im Stadtwald Neuburg geschaffen. Hierfür werden noch freiwillige Helfer gesucht.

Fledermäuse stehen am Samstag, 20. Januar, im Neuburger Stadtwald im Mittelpunkt. An diesem Tag sind alle, die Lust haben den kleinen Säugern zu helfen, zu einer Fledermauskasten-Aktion aufgerufen. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und die Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) führen dieses gemeinsame Projekt durch und laden dazu alle freiwilligen Helferinnen und Helfer ein.

Fledermäuse werden im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bereits seit den 1990er-Jahren gehegt und gepflegt. Im Jahr 2023 hat die untere Naturschutzbehörde regelmäßig Bürgeraktionen angeboten, von denen die Jäger der Nacht profitierten. Dabei wurden unterschiedliche Fledermauskästen aufgehängt und sogar ein Sommer- und Winterquartier des Großen Mausohrs renoviert. Die neuesten Aktivitäten haben bei Naturfreunden Interesse geweckt. Die LBV-Kreisgruppe plant die Gründung eines Arbeitskreises Fledermäuse, auch „Fledermaus-Unerfahrene“ und Nicht-Mitglieder des LBV sind eingeladen sich anzuschließen. Termin ist der 11. Januar, um 19 Uhr im Restaurant Aussicht in Neuburg.

Im Neuburger Stadtwald werden Fledermauskästen aufgehängt

Damit der kleine Funke auch das Feuer entzündet, wird gleich im Anschluss an das erste Treffen des Arbeitskreises eine Fledermauskasten-Aktion in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts am 20. Januar stattfinden. Auch hier sind alle Fledermaus-Freunde willkommen. Dabei soll das Wäldchen östlich des Rödenhofs mehr Quartierpotential für Fledermäuse erhalten. Bei der Aktion hängen die Helfer gemeinsam Fledermauskästen verschiedenster Bauarten in zwei bis drei Meter Höhe auf. Je nach Größe und Material können diese die verschiedenen Ansprüche der einzelnen Arten nachbilden, sodass die Fledermäuse in Zukunft wieder häufiger in der Dämmerung zu sehen sein werden. Die Stadt Neuburg stellt hierfür einen ungestörten Bereich des Stadtwalds zur Verfügung.

Schon gewusst? Acht Fakten über Fledermäuse 1 / 8 Zurück Vorwärts Flattertiere : Fledermäuse sind zusammen mit den Flughunden die einzigen Säugetiere, die aktiv fliegen können.

Viele Arten : Weltweit gibt es rund 1000 Fledermausarten.

Die Größte : Als größte Fledermausart gilt die Australische Gespenstfledermaus, die eine Körperlänge von 14 Zentimetern, eine Spannweite von 60 Zentimetern und ein Gewicht von 200 Gramm erreichen kann.

Die Kleinste : Die kleinste Fledermaus ist die Schweinsnasenfledermaus (genannt Hummelfledermaus) mit einer Länge von drei Zentimetern und einem Gewicht von zwei Gramm. Sie gilt als eines der kleinsten Säugetiere überhaupt (Quelle: Wikipedia).

Echoortungssystem: Um sich im Dunkeln zurechtzufinden und Insekten zu jagen (ohne ihre Augen einsetzen zu müssen), stoßen Fledermäuse Ultraschall­wellen aus, die von Objekten als Reflexionen zurückgeworfen werden. Diese werden von der Fledermaus aufgenommen: Durch die Zeit­unterschiede können die Tiere die Umgebung erfassen und orten, wie weit ein Baum oder Insekt entfernt ist und mit welcher Geschwindigkeit es sich bewegt.

Gefährdung : Die Weltnaturschutzorganisation IUCN listet vier Fledermausarten als ausgestorben auf, 20 gelten als stark bedroht und viele weitere als bedroht oder gefährdet.

Mythos : In Europa wird die Fledermaus seit dem späten Mittelalter als Symbol für die Seele und deshalb den Tod gesehen. Davon leiten sich Vampirmotive ab.

Krankheiten: Studien haben gezeigt, dass Fledermäuse mit einer Vielzahl von Viren leben können, ohne selbst zu erkranken. Dazu gehören Tollwut und auch das Coronavirus Sars-CoV-2.

Treffpunkt ist um 9 Uhr am Karl-Ziegler-Weg in Neuburg, auf Höhe zwischen Wald und Baggersee. Alles erforderliche Material wird vom Landratsamt gestellt, nur für handwerkliche Aufgaben geeignete Kleidung sollte selbst mitgebracht werden. Interessierte können sich an Anna Pfahler vom Sachgebiet Naturschutz unter der Telefonnummer 08431/57-869 oder per E-Mail an anna.pfahler@neuburg-schrobenhausen.de wenden.

Keine Zeit aber trotzdem Interesse? Keine Sorge, zukünftig wird der LBV Arbeitskreis Fledermäuse in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt noch öfter solcherlei Veranstaltungen planen. Dann einfach Kontakt aufnehmen und erstmal ins Gespräch kommen. (AZ)