Neujahrsempfang: 300 Gäste, Medaillen und ein Weltklasseturner

Spätestens in dem Moment, in dem sie ihre olympischen Medaillen in die Höhe hielten, hatten die zwei Triathletinnen Anja Renner und Maria Paulig die Herzen der 300 Menschen im Publikum erobert. Als Tandem hatten sie bei den Paralympics in Paris im vergangenen Jahr Bronze geholt. Jetzt standen sie gemeinsam mit Weltmeister-Turner Lukas Dauser beim Neujahrsempfang der Stadt Neuburg im Fokus. Ihre körperlichen Spitzenleistungen - eindrucksvoll in Kurzfilmen dargestellt -, aber vor allem auch mit ihrem Werdegang und ihrer sympathischen Offenheit vor Ort sorgten sie für besondere Momente. Zu diesem ersten gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres hatte die Stadt zum Thema „Sport“ in die Parkhalle geladen und dafür international erfolgreiche Spitzensportlerinnen und -sportler mit Verbindung nach Neuburg auf die Bühne geholt.

Anja Renner lebt zwar am Tegernsee, ist aber geborene Neuburgerin. Die 38-Jährige wuchs in Ehekirchen auf, absolvierte ihren Schulabschluss an der Maria-Ward-Realschule. Erste Sporterfahrung machte sie in der Schwimmabteilung des TSV Neuburg, sie spielte Fußball in Ehekirchen. Erst mit 30 Jahren entschloss sie sich für Triathlon, ihr Ehemann steckte sie mit seiner Begeisterung für den Ausdauersport an. Renner legte einen Start von null auf hundert hin - und das, obwohl sie aufgrund des sogenannten Usher-Syndroms seit Jahren zunehmend erblindet und schlecht hört. 2022 entschloss sie sich schließlich, bei den Paralympics anzutreten.

Icon Vergrößern Große Bühne für erfolgreiche Spitzensportler: Der Neujahrsempfang stand unter dem Thema „Sport in Neuburg“. Foto: Barbara Wild Icon Schließen Schließen Große Bühne für erfolgreiche Spitzensportler: Der Neujahrsempfang stand unter dem Thema „Sport in Neuburg“. Foto: Barbara Wild

„Ich habe den Bundestrainer angerufen und ihn gefragt, was es braucht, dass ich antreten kann“, erzählt sie offen im Gespräch mit Moderator Bernhard Mahler vor dem gebannt lauschenden Publikum. Was es brauchte, konnte sie am Ende vorweisen. Vor allem aber beweist Renner mit ihrer Biografie enormen Lebensmut, Willen und mentale Stärke. Mit 25 Jahren bekam sie die Diagnose, doch statt sich einzuigeln, suchte sie sich neue, ambitionierte Ziele - mit Erfolg. Gemeinsam mit ihrem Guide Maria Paulig aus Ingolstadt stand sie auf dem Treppchen. „Das Gefühl, über die Ziellinie zu laufen, werde ich nie vergessen“, sagte sie. 2028 plant sie bei den Paralympics in Los Angeles anzutreten.

Icon Vergrößern Zieleinlauf bei den Paralympics in Paris von Anja Renner (rechts) und Guide Maria Paulig. Foto: WITTERS Icon Schließen Schließen Zieleinlauf bei den Paralympics in Paris von Anja Renner (rechts) und Guide Maria Paulig. Foto: WITTERS

Vielleicht überraschte es die Gäste - dieses Jahr überwiegend Sportlerinnen und Sportler, Ehrenamtliche und Funktionäre aus den Neuburger Sportvereinen -, dass weitere, aktive Spitzensportler in Neuburg leben. Gustav Groß lebt seit 30 Jahren in Neuburg. 1998 holte er bei den Paralympics in Nagano zwei Goldmedaillen - im Riesenslalom und im Superski. Silber holte der aufgrund eines Motorradunfalls Querschnittsgelähmte in der Abfahrt. „Damals waren die Spiele der Behindertensportler bei weitem nicht so präsent wie heute“, erzählt er im Gespräch mit der NR. Eine Live-Übertragung im TV sei damals kein Thema gewesen.

Deutschlands bester Turner und unter anderem Weltmeister am Barren, Lukas Dauser, lebt seit vergangenem Jahr mit seiner Frau Viktoria, Zahnärztin beim Taktischen Luftwaffengeschwader 74, und seinem erst drei Monate alten Sohn Willi in Neuburg. „Als Familie gefällt es uns sehr gut in der Stadt“, erzählt der nach wie vor Aktive. 2023 wurde er zum Sportler des Jahres gekürt.

Icon Vergrößern Prominente Sportler begrüßte OB Bernhard Gmehling (von links) beim Neujahrsempfang: die Triathletinnen Anja Renner und Maria Paulig, der Olympiasieger im Mono-Ski 1998 Gustav Groß und Deutschlands bester Turner, Lukas Dauser. Foto: Barbara Wild Icon Schließen Schließen Prominente Sportler begrüßte OB Bernhard Gmehling (von links) beim Neujahrsempfang: die Triathletinnen Anja Renner und Maria Paulig, der Olympiasieger im Mono-Ski 1998 Gustav Groß und Deutschlands bester Turner, Lukas Dauser. Foto: Barbara Wild

Dass zum Spitzensport auch immer Rückschläge gehören, berichtet der sympathische Athlet sehr offen. Sechs Wochen vor den Olympischen Spielen verletzte er sich am Oberarm, ein Muskelbündel war gerissen. Normalerweise bedeutet das mindestens acht Wochen Trainingspause. Doch Dauser trat nach sechs Wochen in Paris an, landete am Ende auf Platz sieben. „Es war ein Ritt auf Messers Schneide und ich konnte meine Bestleistung nicht abrufen“, so sein Fazit aus heutiger Sicht. Mit der persönlichen Niederlage könne er „gut leben“ und sagt: „An solchen Ereignissen wachse ich mehr als an meinen Erfolgen.“

Dass Spitzensport nur dann möglich ist, wenn sich die Menschen in der Breite dem Sport zuwenden, untermauerte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling in seiner Ansprache mit Daten. Von den 30.000 Bürgern in Neuburg ist jeder Dritte Mitglied in einem Sport- oder Schützenverein. Weshalb die jährlich investierte Summe von 500.000 Euro aus der Stadtkasse absolut gerechtfertigt sei. Auch deutschlandweit haben Sportvereine nach den Corona-Jahren wieder großen Zulauf. „Für mich steht deshalb fest, dass der Sport und seine Vereine essenzieller Bestandteil unserer Gesellschaft und aus ihr nicht wegzudenken sind“, sagte der OB. „Sport ist der Kitt unserer Gesellschaft“, gab sich Gmehling überzeugt, der in seiner Jugend im Handball aktiv war und bis heute begeisterter Fußballer ist. Wie er selbst sagt, hätte er wohl auch sein Amt ohne den sportlichen Ausgleich nicht so ausüben können, wie er es in den vergangenen 23 Jahren leisten konnte. Mehrfach dankte er allen Ehrenamtlichen und Verantwortlichen, die für das breite Angebot in der Sportstadt Neuburg ihren Teil beitragen.

Icon Vergrößern Stets Gelegenheit für Gespräche: Mate Beric, Leiter Prüf- und Erprobungsgelände Audi Neuburg, hier mit OB Bernhard Gmehling und Jürgen Schönhöfer, Kommodore des Neuburger Geschwaders (von links). Foto: Barbara Wild Icon Schließen Schließen Stets Gelegenheit für Gespräche: Mate Beric, Leiter Prüf- und Erprobungsgelände Audi Neuburg, hier mit OB Bernhard Gmehling und Jürgen Schönhöfer, Kommodore des Neuburger Geschwaders (von links). Foto: Barbara Wild

Gerade auch für junge Menschen sei Sport existenziell wichtig. „Das holt sie aus der digitalen Isolation“, so der Rathauschef. Die Kinder lernen im Verein und damit im realen Leben Regeln einzuhalten, verlässlich zu sein, mit Niederlagen umzugehen und das Gegenüber zu achten. Es entstehen soziale Kontakte, die die Persönlichkeit prägen und weiterentwickeln. Sie alle trainieren in den fünf städtischen Turnhallen oder auf den zehn Sportplätzen im Stadtgebiet, die von der Stadt in Schuss gehalten werden.

Nicht zuletzt, so der OB, sei die Bedeutung des Sports bei der Integration ausländischer Mitbürger wertvoll und eine „echte, große Chance“. Weiter: „Im Sport spielen Religion, Hautfarbe, Herkunft und Sprache keine Rolle. Ganz im Gegenteil, es werden Sprachbarrieren rasch abgebaut. Eine weitere, tiefe Spaltung kann verhindert werden.“