Neustart im Neuburger Café am Theater

Das Café am Theater in Neuburg hat neue Betreiberinnen. Die Stadt freut sich, dass es dort nahtlos weitergeht.

Neustart im Café am Theater: Johann Habermeyer, stellvertretender Bürgermeister in Neuburg, gratulierte den beiden Pächterinnen Victoria Gebel (Zweite von links) und Elena Wizke (Zweite von rechts) zum Einstand. „Die Stadt freut sich sehr, dass es im Theatercafe nahtlos weitergeht“, so Habermeyer.

Neue Betreiberinnen im Neuburger Café am Theater

Die Gastronominnen bieten Kaffee, Kuchen, Torten und Snacks an. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag von 9 bis 13 Uhr, am Freitag und an den Wochenenden von 9 bis 18 Uhr. Man wolle sich auch sehr um die Theatergäste bemühen. (rew)

