Neustart nach Pandemie: Neuburger Töpfermarkt lockt trotz Regenwetter Stammgäste an

Plus Nach zwei Jahren Pause kann der 41. Neuburger Töpfermarkt im Rahmen der „Herrschaftszeiten“ stattfinden. Trotz schlechten Wetters freut sich die Veranstalterin über die treuen Besucher.

Es war eine langersehnte Rückkehr: Nach zwei Jahren Zwangspause konnte auch der Neuburger Töpfermarkt endlich wieder stattfinden und traditionsgemäß für die sogenannten „Herrschaftszeiten“ den Startschuss geben. Wie sehr die Besucherinnen und Besucher den romantischen Markt rund um Keramik und Ton vermisst haben, merkte man an den guten Besucherzahlen trotz der schwierigen Wetterverhältnisse.