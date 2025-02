Neuwahlen Stadtkapelle: Mit neuem (alten) Team in die Zukunft

Rund 70 Vereinsmitglieder haben sich Anfang Februar im Vereinsheim der Neuburger Stadtkapelle zur alljährlichen Hauptversammlung eingefunden. Neben den umfassenden Berichten der Vorsitzenden, des musikalischen Leiters Alexander Haninger und der Kassierin Stefanie Hartmann, standen planmäßig nach drei Jahren Neuwahlen der Vorstandschaft auf der Tagesordnung.

Drei Jahre, die neben den ersten drei Amtsjahren von Dominik Bockelt als Vorsitzenden vor allem unter der Stabilisierung des Vereins und dem musikalischen Wiederaufbau nach der Corona-Pandemie standen. Eine Arbeit, die allen Beteiligten bestens geglückt ist, beschrieb Dominik Bockelt in seinem Bericht. Es gibt aber auch Themen wie die Nachwuchsgewinnung, die noch eher schleppend verlaufen und in die in der kommenden Amtszeit verstärkt Zeit und Engagement investiert werden muss, um junge Menschen wieder mehr für das gemeinsame Musizieren im Orchester zu begeistern. Auch wenn das Jugendorchester mit aktuell 57 Musikerinnen und Musikern auf einem absoluten Höchststand nach der Pandemie ist, so die beiden Jugenddirigenten Hildegard Kriner und Fabian Mnich in ihrem Bericht.

Neuburger Stadtkapelle bestätigt die Vereinsspitze

Nach den standardmäßigen Tagesordnungspunkten wurden dann die auf eigenen Wunsch ausscheidenden Vorstandsmitglieder Angelina Feigl, Lukas Ungar, Felix Pichler und Bernhard Ettig unter Beifall und vielen Dankesworten von den Anwesenden verabschiedet. Alle vier bleiben dem Verein auch weiterhin als Teil des Stammorchesters erhalten.

Im Anschluss fand dann die Neuwahl der Vorstandschaft unter der Wahlleitung von Martin Braun statt. Neben den acht Mitgliedern des Gremiums, die sich zur Aufstellung für eine Wiederwahl bereiterklärt haben, wurden außerdem Marlene Golder, Laura Huber, Simon Hoffmann, Linus Hägele und Maximilian Haninger einstimmig als Vorstands-Gremium für die nächsten drei Jahre gewählt. (AZ)

Die neue Vorstandschaft der Stadtkapelle Neuburg:

Vorsitzender: Dominik Bockelt

Stellv. Vorsitzender: Tobias Wetzel

Kassier: Stefanie Hartmann

Schriftführer: Maximilian Rall

Musikalischer Leiter: Alexander Haninger

Jugendleiter: Marlene Golder

Beisitzer „Jugenddirigent“: Hildegard Kriner

Beisitzer „IT & Verwaltung“: Nino Alfe

Beisitzer „Vergnügungswart“: Linus Hägele

Beisitzer „Hauswart“: Maximilian Haninger

Beisitzer „Kleiderwart“: Angela Lehmann

Beisitzer „Notenwart“: Laura Huber

Beisitzer „technischer Wart“: Simon Hoffmann