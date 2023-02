NGG kritisiert: Kaum Inflationsprämien im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Die Gewerkschaft sieht Unternehmen in Neuburg-Schrobenhausen in der Pflicht, ihre Beschäftigten in der Krise zu unterstützen.

Rund 2470 Unternehmen gibt es nach Angaben der Arbeitsagentur im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. „Ein Großteil davon drückt sich davor, ihre Beschäftigten in der Krise zu unterstützen. In einigen Branchen können sich Beschäftigte tarifgebundener Betriebe zwar bereits über Nettozahlungen freuen, aber im Kreis Neuburg-Schrobenhausen machen dennoch viele Chefs einen großen Bogen um die Inflationsausgleichsprämie. Und das geht quer durch alle Branchen: von Metzgereien über Hotels bis zu Lebensmittelbetrieben“, sagt Tim Lubecki von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Dabei sei die Prämie ein Instrument, das die Bundesregierung extra geschaffen habe, um die Härte der Krise abzufedern.

Für alle Beschäftigten im Kreis Neuburg-Schrobenhausen, die bislang leer ausgegangen seien, werde es höchste Zeit, einen Inflationsausgleich zu bekommen. Es gehe schließlich darum, den „Schwund bei der Kaufkraft wenigstens ein Stück weit aufzufangen“. Immerhin habe die Inflation auch im Januar mit einer Teuerungsrate von 8,7 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat im Vorjahr für eine spürbare Belastung der privaten Haushaltskassen geführt. Die NGG fordert die Unternehmen im Landkreis auf, sich „nicht vor der Inflationsausgleichsprämie zu drücken“. Die Prämie von bis zu 3000 Euro sollte der Gewerkschaft zufolge genutzt werden. Sie könne auch in Etappen ausgezahlt werden. Dieser Verantwortung sollten sich die Arbeitgeber stellen, so der Geschäftsführer der NGG-Region Schwaben, Tim Lubecki.

Gewerkschaft NGG fordert Unternehmen auf, Inflationsprämie zu zahlen

Wichtig sei, dass es sich bei der Inflationsausgleichsprämie nicht um einen Ersatzlohn handele: „Für den fairen Lohn setzen sich die Gewerkschaften in Tarifrunden ein. Die Prämie ist eine Art finanzielles ‚Inflations-Pflaster‘, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Langfristig helfen nur fortlaufende Lohnerhöhungen, die sich an den Preisentwicklungen orientieren“, so Lubecki. Der Gewerkschafter kündigte Lohnforderungen von „10 plus X“ Prozent an. Azubis müssten mindestens 150 Euro mehr pro Monat bekommen. Dafür werde sich die NGG in den kommenden Wochen am Tariftisch einsetzen: „In der Back- und Süßwaren-Industrie stehen Lohnverhandlungen bevor. Ebenso in der Milch-, Obst- und Gemüseindustrie. Auch für die Beschäftigten in Brauereien wird es um ein kräftiges ‚Lohn-Update‘ gehen“, so Lubecki. (AZ)