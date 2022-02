"Nico Weber Kwartett" in Neuburg: Es lohnt sich, den Jungen zuzuhören

Plus Mit dem Nico Weber Kwartett spielt eine Nachwuchsband mit Potenzial im Neuburger Birdland. Die Musiker nehmen Bezug auf aktuelle Themen.

„Jazz lives“ – besonders deutlich wird das Motto des Clubs, wenn eine Nachwuchsband mit erkennbarem Potenzial die Bühne des Birdland betritt und die Herzen des Publikums erobert. Mit dem Nico Weber Kwartett bestätigte sich einmal mehr, dass es lohnt, den Jungen zuzuhören.