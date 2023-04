"Nie wahrgenommen": Diese Regeln gelten für Verkehr in Neuburgs Altstadt

Viele Jahre galten in der unteren Altstadt in Neuburg Verkehrsregeln, die kaum jemand kannte. Das soll sich durch die Neugestaltung von Schmid- und Färberstraße ändern.

Unsere Redaktion hat am vergangenen Wochenende über die neu gestaltete Schmidstraße berichtet. Dort gibt es nach der Sanierung keine baulich voneinander getrennten Fahr- und Gehwege mehr, stattdessen eine einheitliche Fläche, auf der alle Verkehrsteilnehmenden gleichberechtigt sind. Heißt in der Praxis: Fußgänger können laufen, wo sie möchten. Autofahrer, die Schrittgeschwindigkeit einhalten müssen, haben notfalls zu warten.

Die Stadt weist nun darauf hin, dass eine solche Regelung bereits in der Vergangenheit galt – für den verkehrsberuhigten Bereich in der unteren Altstadt. Zwar gab beziehungsweise gibt es eine bauliche Trennung zwischen Gehweg und Fahrbahn, so wie es aktuell etwa noch in der Rosenstraße der Fall ist. Trotz dieser offensichtlichen Unterscheidung am Boden steht es Verkehrsteilnehmern jedoch frei, die gesamte Breite der Straße zu nutzen. Das bedeutet: Fußgänger können in der Mitte laufen, Autofahrer – rein theoretisch – auf dem vermeintlichen "Gehweg" fahren.

Untere Altstadt in Neuburg: Fußgänger können auf der Straße laufen

Vielen Bürgern und Gästen Neuburgs dürfte diese Regelung neu sein. "Sie wurde nie wahrgenommen", gesteht Bürgermeister Johann Habermeyer rückblickend ein. Bis heute würden nur wenige davon wissen. Dies liegt wohl an den baulichen Gegebenheiten – und der Gewohnheit. Früher, nach der damaligen Sanierung in den 1980er-Jahren, galt im Bereich der unteren Altstadt zu Beginn ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern, Fußgänger mussten damals auf dem abgetrennten Gehweg laufen. Später wurde der Bereich verkehrsberuhigt und die Straße für alle komplett nutzbar – ohne, dass sich an der Optik etwas änderte. So ist die Gewohnheit vieler Menschen, am Rand zu laufen, geblieben. Mit der Sanierung der Schmid- und jetzt auch der Färberstraße soll sich das ändern. "Wir müssen die Umgewöhnung begleiten", sagt Habermeyer.

In der Praxis geht es auch um weitere Folgen. Radfahrerinnen und Radfahrer etwa dürfen im verkehrsberuhigten Bereich der unteren Altstadt ebenfalls nur Schrittgeschwindigkeit fahren. Doch nicht nur die Verkehrsteilnehmer auf zwei, sondern auch diejenigen auf vier Rädern halten sich oft nicht an dieses Tempogebot. Immer wieder kontrolliere man in diesem Gebiet die Geschwindigkeit, berichtet Stadtsprecher Bernhard Mahler. Teilweise erwische man Autofahrer, die mit bis zu 40 Stundenkilometern durch den verkehrsberuhigten Bereich rauschen – mit Folgen. In der Rosenstraße hätten einige bereits ihren Führerschein verloren, so Mahler.

Untere Altstadt in Neuburg ist ein verkehrsberuhigter Bereich

Er verweist außerdem auf die Kreuzung der Rosen- zur Luitpoldstraße. Wer dort, von der Rosenstraße kommend, nach rechts in Richtung Donau einbiegen möchte, muss denjenigen die Vorfahrt gewähren, die von gegenüber, vom Stadtberg kommend, nach links abbiegen. Der Grund: Man selbst kommt aus einem verkehrsberuhigten Bereich. Und dann ist da noch das Parken. Das ist im verkehrsberuhigten Bereich nur in eigens dafür gekennzeichneten Flächen erlaubt, außer zum Be- und Entladen.

