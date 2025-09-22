Neuburg Wie geht es mit der Neuburger Traditionsgaststätte „Rennbahn“ weiter?

Nach dem rasanten Niedergang der einst beliebten Gaststätte im Herzen Neuburgs, hat Umberto Freiherr von Beck-Peccoz dem Pächterehepaar Singh gekündigt. Die ehemalige Betriebsleiterin erhebt schwere Vorwürfe.