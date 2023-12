Neuburg

Nikolaus in Neuburg: Höhenretter seilt sich von Klinik ab und überrascht Kinder

Plus In der Ameos Klinik stieg der Nikolaus ins Fenster ein und verteilte an die kleinen Patienten sein Schoko-Ebenbild. Und auch an anderen Orten tauchte der Nikolaus auf.

Von , Winfried Rein Tabea Kingdom , Winfried Rein

Dieser Nikolaus kam wirklich von oben. Ein als Nikolaus verkleideter Höhenretter hat am Mittwoch die jungen Patienten der Ameos Klinik in Neuburg überrascht. Der Nikolaus seilte sich an der Fassade des Krankenhauses ab und stieg in die Fenster der verschiedenen Kinderstationen ein. Dort verteilte er sein Schoko-Ebenbild, Frühgeborene und Babys erhielten kleine Söckchen und Mützen. Den Mädchen und Jungen, die über die Advents- und Weihnachtszeit im Krankenhaus bleiben müssen, sollte damit am Nikolaustag eine Freude gemacht werden. Mit der Aktion versuchten die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Ingolstadt, die kleinen Patienten ein wenig von Krankheit und Verletzung abzulenken.

Und das gelang ihnen. Bis auf die Straße hörte man die Kinder das Nikolaus-Lied "Lasst uns froh und munter sein" singen. Laut Thomas Schimmer, Brandamtsrat der Stadt Ingolstadt, begegneten den Höhenrettern überall leuchtende Kinderaugen. Und nicht nur auf den Stationen, die der Nikolaus durchs Fenster besuchte, kam die Aktion gut an. Auf der Straße vor dem Haupteingang der Ameos Klink blieben Schaulustige, ob Jung oder Alt, stehen und grüßten den in den Seilen hängenden Santa Claus. Dieser war auch kaum zu übersehen. Mit einem goldenen Bischofsstab und einer großen Mitra seilte sich der Mann vom siebenstöckigen Gebäude der Kinderklinik ab. Im Gepäck hatte er einen großen Sack mit Geschenken für die 120 Kinder und Jugendlichen.

