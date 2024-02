Nina Vogel führt nun die Neuburger Grünen

Die Neuburger Grünen verabschieden langjährige Vorstandsmitglieder und wählen ein neues Führungsteam.

Der Neuburger Ortsverband der Grünen kam kürzlich im Rufer in der Oberen Altstadt zu einer Ortsversammlung zusammen. Unter herzlichem Applaus wurden die langjährigen Vorstandsmitglieder Jutta Roßkopf und Norbert Mages sowie Theo Walter verabschiedet. Ein riesiges Dankeschön wurde ihnen für ihre unermüdliche Hingabe, ihr Engagement und Herzblut für den Ortsverband ausgesprochen, schreibt die Partei in einer Mitteilung.

Neuburger Grüne wählen einen neuen Vorstand

Mit einem neu gewählten Vorstand gehen die Grünen in die Zukunft. Das Team setzt sich zusammen aus der ersten Vorsitzenden Nina Vogel, dem zweiten Vorsitzenden Gerhard Schoder, dem Schriftführer Norbert Mages, der ersten Beisitzerin Mona Wolbert und dem zweiten Beisitzer Lukas Schorer. Die Wahlleitung wurde souverän von Marina Abstreiter übernommen. Der Blick richtet sich laut Mitteilung voller Vorfreude auf eine Zeit, in der der Ortsverband ehrgeizige Ziele verfolgen will. Zahlreiche Projekte stehen demnach bereits in den Startlöchern. (AZ)