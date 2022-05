Noch ein Wohnbaugebiet: Neuburg West vor dem Finale

Plus Auf dem Donauwörther Berg gehen die Planungen für ein neues Wohnbaugebiet zwischen Kindergarten und Realschule voran. Dort, in Neuburg West, geht damit eine Erfolgsgeschichte zu Ende.

Es geht voran, die letzte unbebaute Fläche auf dem Areal auf dem Donauwörther Berg zu entwickeln. Am Dienstagabend beschloss der Stadtrat schon einmal die Änderung des Flächenplans für den städtischen Teil des Geländes zwischen Kindergarten und Paul-Winter-Schule von einer Grün- in eine Wohnbaufläche.