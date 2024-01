Neuburg

18:00 Uhr

"Noch nicht erlebt": Warum Raketen in Neuburg so schnell ausverkauft waren

Plus In vielen Geschäften, auch in Neuburg, waren Silvesterraketen innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Dahinter steckte nicht nur die große Nachfrage der Kunden.

Zum Jahreswechsel böllern und Raketen in die Luft schießen - trotz Inflation und Umweltbewusstsein gehört das für viele weiterhin wie selbstverständlich zu Silvester. Doch dieses Mal musste man schnell sein. Wer Ende der vergangenen Woche Feuerwerksartikel einkaufen wollte, stand vielerorts vor leeren Regalen - auch in Neuburg. Warum waren die Knaller in diesem Jahr so schnell ausverkauft?

Drei Tage vor dem Jahreswechsel, also am Donnerstag, startete der Verkauf von Raketen und Co. Darauf haben offenbar viele Menschen gewartet. In diversen Geschäften waren bereits am ersten Tag die Artikel vergriffen. So auch im Edeka El-Mustapha im Neuburger Schwalbanger. "Am Donnerstagabend waren bei uns alle Raketen ausverkauft", sagt Filialleiter Andreas Korp im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch in anderen Märkten in Neuburg habe es innerhalb kurzer Zeit nichts mehr zu kaufen gegeben. Zahlreichen Kundinnen und Kunden, die speziell nach diesen Artikeln fragten, konnte Korp deshalb nicht weiterhelfen. Übrig geblieben seien in seinem Markt nur vereinzelte Kinder- und Tischfeuerwerke sowie Wunderkerzen.

