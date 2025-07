Nördlinger entscheiden die Neuburger Stadtmeisterschaften im Boule für sich

Am Samstag fanden in Neuburg die 26. Stadtmeisterschaften im Boule auf dem Karlsplatz statt. Dieses Jahr nahmen bei bestem Wetter und durchweg guter Stimmung 35 Teams aus ganz Bayern teil. In drei Vorrundenspielen wurden die Teilnehmer für ein A- und B-Turnier mit jeweils 16 Teilnehmerteams ermittelt.

Neuburger Stadtmeisterschaften im Boule auf dem Karlsplatz

Bis zuletzt konnten die Teilnehmer ihr Können und ihre Belastbarkeit bei spannenden Partien unter Beweis stellen. Am Ende entschieden Sandro Pape und Gerhard Gaull das B-Turnier für sich. Im A-Turnier erreichten Jürgen Huber und Gesine Foerster den Dritten, Heinrich Strasser und Julian Kopp den zweiten Platz. Der Sieg ging in diesem Jahr an die „Bouligans Nördlingen“ – Ralf Kluge und Tobias Kleebauer. (AZ)