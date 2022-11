Neuburg

vor 32 Min.

Nötigung und Gewalt: Neuburgerin von Autoverkäufer sexuell belästigt

Plus Vor dem Neuburger Amtsgericht muss sich ein Autoverkäufer wegen sexueller Nötigung verantworten. Er soll eine 32-Jährige zu Boden geworfen und intim angefasst haben.

Von Anna Hecker

Aussage gegen Aussage. Das war die Ausgangslage in einer Verhandlung, die jüngst am Neuburger Amtsgericht stattgefunden hat. Eine 32-jährige Neuburgerin legte einem Autohändler aus Augsburg zur Last, sie sexuell genötigt zu haben. In ihrer eigenen Wohnung soll er sie an der Brust und am Gesäß berührt haben, nachdem er sie zu Boden geworfen hatte. Objektive Zeugen und Beweise fehlten in diesem Fall, das Urteil des Schöffengerichts fiel dennoch eindeutig aus.

