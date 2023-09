Neuburg

„Er hat Spuren in Neuburg hinterlassen“: Norbert Hohenester wurde bestattet

Plus Norbert Hohenester ist im Alten Friedhof in Neuburg bestattet worden. OB und Stadtpfarrer würdigen sein Lebenswerk.

„Heute ist ganz Alt-Neuburg gekommen“, sagte ein Gast bei der Trauerfeier für Norbert Hohenester. Der langjährige Stadtbeamte und Mitbegründer des Neuburger Schloßfests ist am Donnerstag im Alten Friedhof an der Franziskanerstraße bestattet worden. Er war am 31. August mit 93 Jahren gestorben.

Neben der Familie nahmen ehemalige Stadtpolitiker, Amtsleiter, Freunde aus den Vereinen und die Ehrenbürger Anton Sprenzel und Günter Huniar Abschied. Stadtpfarrer Herbert Kohler nannte ihn „ein Neuburger Urgestein, das Spuren in unserer Stadt hinterlassen hat“. Der Pfarrer skizzierte ausführlich das Lebenswerk des Verstorbenen und seinen ihm eigenen Stil. Auch im hohen Alter habe er sein Haus und seine Selbstständigkeit nicht aufgeben wollen. Symbolisch erklang Frank Sinatras Song „I did it my way”.

