Neuburg

vor 31 Min.

Notfall-Einsatz am Neuburger Amtsgericht

Am Neuburger Amtsgericht war ein Rettungseinsatz.

Ein unschöner Arbeitsunfall passierte am Dienstagvormittag am Neuburger Amtsgericht. Ein Maler verletzte sich am Bein.

Einige Aufregung gab es am Dienstagvormittag am Neuburger Amtsgericht. Ein Maler, der im Gebäude mit der Arbeit beschäftigt war, war aus drei Metern Höhe von der Leiter gerutscht. Leicht verletzt wurde er ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei Neuburg mitteilt, war der 37-Jährige gegen 10.40 Uhr verunglückt. Die Leiter, auf der er stand, hatte er auf einem Malerfließ aufgestellt. Das aber rutschte nach hinten weg, die Leiter kippte und damit auch der Arbeiter. Er fiel von drei Metern Höhe zu Boden. Der Schrecken war allerdings wohl größer als die Folgen des Sturzes. Glücklicherweise wurde er laut Polizei Neuburg durch den Sturz nur leicht am Bein verletzt, er wurde durch den Rettungsdienst behandelt. (AZ) Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Blaulicht-Facebook-Seite.

