Neuburg

vor 16 Min.

NR-Ausbildungsserie: Was macht eigentlich ein Altenpfleger?

Das Alten- und Pflegeheim St. Augustin in Neuburg hat für dieses Jahr seine Ausbildungsplätze besetzt. Trotzdem ist es kein Geheimnis, dass es in der Pflege an Nachwuchs mangelt.

Von Tabea Fackelmann