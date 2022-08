NR-Familie trauert um langjährigen Redaktionsleiter Michael Bickel

Michael Bickel leitete knapp 30 Jahre lang die Redaktion der Neuburger Rundschau. Jetzt ist er im Alter von 85 Jahren gestorben. Er lebte einen kritischen, aber immer konstruktiven, von Optimismus und Menschlichkeit geprägten Journalismus vor.

Zuletzt war es ein Leidensweg und sein Tod am Ende sowohl für ihn als auch für den engsten Familienkreis eine Erlösung. Michael Bickel, der Senior unter den Neuburger Journalisten und knapp drei Jahrzehnte das Gesicht der Neuburger Rundschau, ist am Freitag im Alter von 85 Jahren in der Uni-Klinik Regensburg gestorben. Neben seiner Frau Elisabeth trauern auch drei Töchter und drei Enkelkinder um ihren Vater und Großvater.

Das letzte Jahr in seinem Leben war für Michael Bickel und vor allem auch für seine Gattin, mit der er 61 Jahre lang verheiratet war, kein einfaches mehr. Eine Reihe von Rückschlägen kosteten ihm und seiner Frau, die sich liebevoll um ihn kümmerte, viel Kraft. Als er Anfang Juli in die Uni-Klinik nach Regensburg kam, besserte sich sein Zustand nicht mehr. Und als eine eigentlich notwendige Operation nicht mehr durchgeführt werden konnte, zeichnete sich das Ende ab. In den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags hat er dann für immer die Augen geschlossen.

Von 1972 an begleitete Michael Bickel die enorme Entwicklung der Stadt Neuburg journalistisch hautnah mit

Michael Bickel ist als Sohn eines Polizeibeamten aus dem Allgäu und einer Schrobenhausener Apothekers-Tochter im Kurort Bayrischzell geboren. Nachdem er einige Jahre als Redakteur bei der Schrobenhausener Zeitung gearbeitet hatte, wurde ihm 1972 die Leitung der Neuburger Ausgabe der Augsburger Allgemeinen übertragen. Er hat ab da die enorme Entwicklung der Stadt Neuburg als journalistischer Begleiter hautnah miterlebt. Fast 28 Jahre lang bis zum 1. Januar 2001 leitete -ick-, so sein Kürzel, die Redaktion der Neuburger Rundschau.

Als ihm die Leitung übertragen worden war, war Michael Bickel bereits Träger des Theodor-Wolff-Preises. Den renommiertesten Journalistenpreis, den der jeweilige Bundespräsident jährlich in einer Feierstunde überreicht, hatte er in der Sparte Lokales für einen sozialkritischen Kommentar erhalten. Darin ging es um eine von der Bevölkerung eines kleinen Dorfes in der Region abgelehnte „Hasch-Farm“, die eine Reha-Einrichtung für genesene Drogenabhängige werden sollte.

Michael Bickel hat als Redaktionsleiter der Neuburger Rundschau ein Stück Zeitungsgeschichte geschrieben

Auszeichnungen bekam Michael Bickel zwar mehrere. Diese aber war bezeichnend für seine berufliche Auffassung, die er stets vorlebte: einen kritischen, aber immer konstruktiven, von Optimismus und Menschlichkeit geprägten Journalismus. Er trat dafür ein, dass gute Journalisten nicht nur das Negative und Skandalträchtige, sondern auch das Schöne, das Beispielgebende darstellen, ja geradezu suchen sollten. Er hat in Neuburg ohne Frage ein Stück Zeitungsgeschichte geschrieben und neben seiner journalistischen Arbeit zusätzlich viele gesellschaftliche und sozialpolitische Akzente gesetzt. Mit seinem Redaktionsteam führte er zum Beispiel zu bedeutenden aktuellen Themen Podiumsdiskussionen durch, veranstaltete Maibaum- und Mundartwettbewerbe sowie Konzerte, Galabälle oder viele Sonderzüge zugunsten des Leserhilfswerks unserer Zeitung, der Kartei der Not.

Michael Bickel war langjähriger Vorsitzender der Stiftung Barockkonzerte, was nicht zuletzt seiner Liebe zu Alter Musik geschuldet war. Er war Fan gepflegter Tanzmusik und anspruchsvoller Faschingsgestaltung – er ist einer der von den Burgfunken gekrönten „Ritter von der Hutzeldörre“ –, mochte Bergwandern, Opern und Ballett – und Fußball. Er war treuer Fan des FC Bayern München und äußerte an seinem 80. Geburtstag vor fünf Jahren den großen Wunsch, dass er noch einen Champions League-Sieg der Münchener miterleben dürfe. Konnte er, denn der FCB erfüllte ihm den Wunsch vor zwei Jahren mit dem Finalsieg gegen Paris Saint-Germain.

Die Familie mit Ehefrau Elisabeth, den drei Töchtern und drei Enkelkindern war Michael Bickel immer Erfüllung und ein Ort, um Kraft zu tanken

Ein Blick auf sein journalistisches Schaffen, auf die bedeutenden Ereignisse während seiner Berufszeit und dabei vor allem die knapp drei Jahrzehnte als Redaktionsleiter bei der Neuburger Rundschau – damit ließe sich problemlos ein Buch mit vielen spannenden Kapiteln schreiben. Eines darin müsste zwingend seiner Familie gewidmet sein, die ihm Erfüllung war, wo er sich immer wieder auch Kraft geholt hat. Allen voran seine Frau Elisabeth, mit der er seine drei Töchter Sonja, Michaela und Barbara groß gezogen hat. Die waren zu seiner Freude allesamt nicht nur in ihren Berufen erfolgreich. Es wurden ihm aus ihrem Kreis auch drei Enkelkinder geschenkt, die ihn glücklich machten. Die älteste, Julika, trat übrigens in die Fußstapfen des Opas: Sie schloss an der Universität der Künste in Berlin ihr Masterstudium in Kulturjournalismus überaus erfolgreich ab. Nicht nur Enkelkinder, Töchter und Ehefrau werden Michael Bickel schmerzlich vermissen, aber niemals vergessen.

Der Trauergottesdienst mit Stadtpfarrer Herbert Kohler findet am Freitag, 5. August, um 11 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche statt. Um 12 Uhr trifft sich die Trauergemeinde am Neuen Friedhof an der Grünauer Straße. In der Aussegnungshalle wird Oberbürgermeister Bernhard Gmehling einige Abschiedsworte sprechen.