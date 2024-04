NR-Gastro-Check: Der perfekte Start in den Tag – das Café Lorenz

Von Anna Hecker - vor 16 Min.

Im Sommer 2023 öffnet die Tagesbar Lorenz mit leichten und gesunden Gerichten. Aber wie schmeckt's dort eigentlich und was macht das Lokal besonders? Die NR hat es getestet.

Noch kein Jahr gibt es das Café Lorenz im Schwalbanger in Neuburg – und mittlerweile ist es normal, vor allem am Wochenende um einen Tisch bangen zu müssen. Die Tagesbar ist in Neuburg angesagt, wer hip sein will, trifft sich dort. Vor allem das Frühstück wird von begeisterten Besuchern empfohlen. Doch ist der Hype berechtigt? Wie schmeckt es im Lorenz? Und wann lohnt sich der Besuch am meisten?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ambiente:

Den Stil des Lorenz würde man wohl neumodisch als "Greenery" bezeichnen: Farben und Dekoelemente, die sich an der Natur orientieren, viel Holz mit Grün- und Erdtönen kombiniert. Man sitzt an in gemütlichen moosgrünen Samtstühlen, die Wände sind wahlweise mit lindgrünem Schallschutz oder bunt gemusterter Dschungel-Tapete verkleidet. Alles wirkt offen, hell und modern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .