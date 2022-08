NR-Kolumne einer Vierfach-Mama: Der Alltag einer „Zuckermaus“

Kirstin Puppe aus Rohrbach ist Vierfach-Mama und erzählt an dieser Stelle, welche großen und kleinen Herausforderungen zu meistern sind. In Teil 3 unserer Kolumne dreht sich alles um eine Diabeteserkrankung.

Bei uns zu Hause piept es oft. Das sind nicht die Rauchmelder, weil mir etwas angebrannt ist. Es ist das Handy unserer Tochter. Sie ist eine Zuckermaus, denn sie hat Diabetes Typ 1. Ihre Bauchspeicheldrüse funktioniert nicht wie sie sollte. Deshalb kann ihr Körper Zucker nicht so verarbeiten wie ein gesunder Körper. In der Diabetes-Ambulanz der Kinderklinik Neuburg sind wir in Behandlung und damit in besten Händen. Die Zuckermaus mag den Doktor, die Schwestern und vor allem die Diabetes-Beraterinnen sehr und inzwischen kennt man sich. Trotzdem ist es ein Alltag mit spitzen Nadeln, ständiger Wachsamkeit, und den Dreisatz brauchen wir nun auch wieder. Ich bin zwar kein Mathe-Genie, aber den kriege ich glücklicherweise noch zusammen. Falls nicht, frage ich Alexa.

Als Zuckermaus kann man kaum etwas essen, ohne Insulin zu spritzen. Das funktioniert bei ihr mit einer Pumpe, die über einen Katheter mit ihrem Körper verbunden ist. Sie versorgt den Patienten kontinuierlich mit Insulin. Dank einer Fernbedienung wird eingegeben, wie viel Kohlenhydrate-Einheiten gegessen werden und sie rechnet das dann in Insulineinheiten um.

Klingt kompliziert? Das haben wir auch gedacht. Auch nach fast zwei Jahren muss ich gelegentlich unsere Diabetes-Beraterin um Hilfe bitten. Im Großen und Ganzen jedoch gehört es inzwischen einfach dazu.

Aber warum piept denn nun ihr Handy? Zuckermaus hat einen Sensor in ihrem Arm. Das klingt gruseliger als es ist. Für uns ist dieser Sensor ein absolutes Wunder, denn er gibt durchgängig die Blutzuckerwerte an das Handy weiter und man muss nicht ständig in den Finger stechen, um manuell zu messen. Ist der Blutzucker zu hoch oder zu niedrig, schlägt das Handy Alarm. Super Erfindung, das Teil.

Der Wechsel alle zwei Wochen ist allerdings nicht sonderlich beliebt. Manchmal wünscht sich unsere Zuckermaus, „normal“ zu sein. Dann erklären wir ihr, dass sie alles machen kann, was sie möchte. Burger braten wie Spongebob oder auf fliegenden Einhörnern reiten wie Mia in Centopia. Wer würde das nicht wollen?

Das Leben ist nicht immer einfach für eine Siebenjährige mit solch einer Einschränkung. Doch wie sagt man so schön? Lachen ist die beste Medizin. Da trifft es sich, dass wir immer einen Grund zum Lachen finden. Und im Notfall träumen wir uns nach Centopia.