NR-Podiumsdiskussion zur Wahl: So präsentierten sich die Kandidaten

Im Rahmen der NR-Podiumsdiskussion sprechen die Bewerberinnen und Bewerber über alle wichtigen Themen der Region. Inhaltlich und rhetorisch zeigen sich deutliche Unterschiede.

Bevor es ans Eingemachte ging, stand eine Runde zum Warmmachen an. Meister oder Master? Quinoa oder Kassler? Wolf oder Wisent? Die Kandidatinnen und Kandidaten mussten sich jeweils zwischen zwei Begriffen entscheiden, was an diesem Abend erste Einblicke erlaubte, wie die Bewerberinnen und Bewerber ticken. "Journalismus zum Anfassen" - unter diesem Motto hatte die Neuburger Rundschau am Donnerstagabend zur Podiumsdiskussion geladen. Gut eine Woche vor den Landtagswahlen befragten Redaktionsleiterin Barbara Wild und Redakteurin Katrin Kretzmann auf der Bühne des Kolpingsaals Matthias Enghuber ( CSU), Roland Weigert (FW), Marina Abstreiter (Grüne), Siegfried Sibinger ( SPD) und Theresa Ley ( FDP). Rund 100 interessierte Bürgerinnen und Bürger besuchten die Veranstaltung vor Ort, mehr als 600 Menschen verfolgten die Diskussion online per Livestream.

Nach der kurzen Vorstellungsrunde wurden schnell die jeweiligen Rollen der Bewerberinnen und Bewerber im Wahlkampf deutlich. Siegfried Sibinger etwa machte keinen Hehl aus dem schwierigen Stand seiner SPD in Bayern. "Ich kenne die Umfrageergebnisse, ich habe meinen Job noch nicht gekündigt." Anders sieht es bei Staatssekretär Roland Weigert aus. Moderatorin Barbara Wild sprach ihn auf einen möglichen Ministerposten der Freien Wähler an, für den Parteichef Hubert Aiwanger ihn angeblich auf der Liste habe. "Sie sind mir im Wissen voraus, das hat der Hubert Aiwanger zu mir noch nicht gesagt", antwortete Weigert defensiv.

Fünf Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich auf der Bühne des Neuburger Kolpinghauses den Fragen der NR und des Publikums. Foto: Winfried Rein

Dann ging es inhaltlich in die Vollen. In insgesamt knapp zweieinhalb Stunden besprachen die Beteiligten die wichtigsten Themen für die Region: zweite Donaubrücke in Neuburg, Ausbau der B16, Zukunft des Donaumooses, Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs, Kinderbetreuung und Bildung, Situation der Krankenhäuser, Pflegenotstand und die drohenden Umwälzungen in der regionalen Industrie, die stark von der Automobilbranche abhängig ist. Naturgemäß kristallisierten sich schnell inhaltliche Differenzen zwischen den Kandidaten heraus. Beispiel zweite Donaubrücke: Enghuber, Weigert und Sibinger zeigten sich gegenüber dem umstrittenen Großprojekt aufgeschlossen, Abstreiter und Ley lehnten dieses ab.

Neben der politischen Ausrichtung ging es an diesem Abend natürlich auch darum, wie sich die Bewerberinnen und Bewerber auf der Bühne geben. Die amtierenden Landtagsabgeordneten Enghuber und Weigert wollten sich als etabliertes und erfahrenes Duo präsentieren, das offenbar einen gegenseitigen Nichtangriffspakt geschlossen hatte. Die beiden respektierten sich friedlich und betonten in erster Linie, was in den vergangenen Jahren gemeinsam für die Region erreicht wurde. Sie sprachen etwa die Förderung des Freistaats von 200 Millionen Euro für das Donaumoos, die Eröffnung des THI-Campus Neuburg oder den geplanten Ausbau der B16 an. Ihre detaillierten Ausführungen zeigten, dass sie die Region gut kennen - mündeten jedoch mitunter in langen Monologen.

Angriffslustig zeigte sich die Grünen-Kandidatin Marina Abstreiter. "Die CSU hätte genügend Zeit gehabt, uns einen super ÖPNV und eine super ausgestattete Deutsche Bahn zur Verfügung zu stellen", erinnerte sie an die christlich-sozialen Verkehrsminister in Berlin und München. "Beides ist nicht passiert." Mit seiner Aussage, die Interessen aller Verkehrsteilnehmenden im Blick zu haben, könne sie CSU-Kandidat Enghuber deshalb "nicht durchkommen lassen". Auch im Bereich Bildung stelle die Gymnasiallehrerin "absolute Mängel" fest, die man nicht schönreden dürfe. Dass sie damit die etablierten Abgeordneten offenbar kitzelte, zeigte sich unter anderem in einem patzigen "Jetzt rede zuerst ich" von Roland Weigert in Richtung Abstreiter, als diese den Staatssekretär unterbrechen wollte.

War die Überraschung des Abends: Marina Abstreiter von den Grünen. Foto: Winfried Rein

Deutlich zurückhaltender gaben sich Theresa Ley und Siegfried Sibinger. Der SPD-Mann präsentierte sich als bodenständiger Kommunalpolitiker, der seit 20 Jahren im Gemeinderat von Aresing sitzt, und Applaus dafür erhielt, dass er Gendern an bayerischen Schulen ablehnt. FDP-Frau Ley wollte sich auf manche Fragen nicht festlegen und zog differenzierte Antworten den pauschalen vor. Sie punktete zwar mit Wissen, was die politischen Zusammenhänge angeht, machte jedoch keinen Hehl daraus, dass ihr als erst vor einigen Jahren Zugezogene Detailkenntnisse über die Region fehlen.

Genau dieses Lokalwissen mussten die Kandidaten in einer Fragerunde beweisen. Matthias Enghuber konnte die insgesamt acht Bahnhalte im Stimmkreis aufzählen, Roland Weigert benannte das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg korrekt, Marina Abstreiter musste zwar raten, lag aber mit drei Straßen im Stimmkreis, die über die Donau führen, richtig. Theresa Ley musste bei der Frage, wie viel Hektar das Donaumoos aufweist (etwa 15.000), passen. Siegfried Sibinger brauchte OB Bernhard Gmehling als Publikumsjoker, um die entsprechenden Audi-Sparten in Neuburg zu benennen (Fahrerlebniszentrum, Kompetenzcenter Motorsport und Entwicklung Formel-1-Elektromotor).

NR-Redaktionsleiterin Barbara Wild führte durch den Abend. Foto: Winfried Rein

Gmehling meldete sich auch bei den Zuschauerfragen zu Wort. Unter anderem wollte er von Roland Weigert wissen, ob dieser sich freuen würde, wenn er wieder über die Liste der Freien Wähler in den Landtag einziehen würde - und Gmehlings Parteikollege Enghuber als Direktkandidat. Weigerts Antwort: Selbstverständlich würde er sich freuen, wenn beide wieder im Landtag vertreten wären. Eine indirekte Wahlempfehlung für Matthias Enghuber? Diesen Einwurf von Moderatorin Barbara Wild ließ Weigert vielsagend unbeantwortet. Mit der Empfehlung an die Zuschauerinnen und Zuschauer, kritisch zu bleiben und wählen zu gehen, beendete die NR-Redaktionsleiterin die Veranstaltung.

