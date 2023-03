Neuburg

Nur das Nötigste: Für Straßensanierungen ist in Neuburg kaum Geld da

Plus Im Neuburger Straßennetz stehen einige Sanierungsarbeiten an. Weil das Geld sehr knapp ist, müssen jetzt Prioritäten gesetzt werden.

Von Anna Hecker

Eigentlich ist auch für diese Maßnahmen zu wenig Geld da: Um das Neuburger Straßennetz auch nur an den dringendsten Stellen zu reparieren, fällt eine Summe an, die das Budget der Stadt für dieses Jahr sprengt. Dennoch sollten und können die Arbeiten nicht mehr aufgeschoben werden, erklärte Tiefbauleiter Christoph Gastl in der jüngsten Sitzung des Neuburger Stadtrats. Zusammen mit Verkehrsreferent Bernhard Pfahler ( Freie Wähler) hat er eine Liste mit den Maßnahmen erstellt, die am dringendsten anfallen.

