OB scheitert mit Antrag: Kreisausschuss lehnt höheren Zuschuss für Parkbad ab

Plus Bernhard Gmehling scheitert im dritten Anlauf. Der Neuburger Rathauschef begründet die Erhöhung vor allem mit der Gesundheit der Bürger und der Wiederbelebung des Schwimmunterrichts - vergeblich.

Seit Jahren bereitet das Neuburger Parkbad Stadtrat und Kreistag Kopfzerbrechen. Grund ist das mittlerweile millionenschwere Defizit, das der Betrieb jährlich einfährt. Vom Landkreis gibt dafür jedes Jahr eine Finanzspritze in Form eines Zuschusses von 250.000 Euro zur Deckung des Defizits. Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) stellte nun einen Antrag um Erhöhung auf 325.000 Euro für das Jahr 2022 und begründete dies auch mit den massiven Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Doch der Kreisausschuss des Neuburg-Schrobenhausener Kreistags lehnte ab.