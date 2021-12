Neuburg

12:29 Uhr

Obdachlos: So hilft der Neuburger Verein SKM den Menschen

Statt des normalerweise stattfindenden Weihnachtsessens verteilten SKM-Geschäftsführerin Violetta Witek (2. von rechts), SKM-Mitarbeiterin Silvia Schäfer (2. von links) und Vereinsvorstand Johann Stumpf (rechts) an ihre Klienten in diesem Jahr Weihnachtspräsente.

Plus Der Katholische Verein für soziale Dienste Neuburg lädt seine Klienten an Weihnachten normalerweise zu einem Essen ein. Nur ist auch dieses Weihnachten nicht normal. Wie das Jahr lief und was das neue bringt.

Von Manfred Dittenhofer

Bereits zum zweiten Mal muss beim Katholischen Verein für soziale Dienste Neuburg (SKM) die Weihnachtsfeier entfallen. Die Pandemie machte der Hilfsorganisation bereits im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung. Und auch heuer ist ein gemeinsames Weihnachtsessen nicht möglich. Aber trotz allem: Keiner der Klienten und Klientinnen soll ohne Weihnachtsgeschenk in die Feiertage gehen.

