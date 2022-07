Oberbayerische BRK-Jugend kommt in Neuburg zusammen

Spaß und Action rund um den oberbayerischen Bezirkswettbewerb des Jugendrotkreuzes in Neuburg: Was 320 Kindern und ihren Betreuerinnen geboten wird.

Man ist nie zu jung, um Helfer zu sein: Mit dieser Idee begeistert das Jugendrotkreuz (JRK), die Kinder- und Jugendorganisation des BRK, bereits seit 75 Jahren Kinder und Jugendliche. Rund um diesen festlichen Anlass Anfang Juli hatte das JRK im Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen die Ehre, den JRK-Bezirkswettbewerb Oberbayern in der Residenzstadt auszurichten.

Drei Tage Spaß und Action: 320 Kinder und ihre Betreuerinnen und Betreuer organisierten und erlebten spannende Wettkämpfe getragen von Fairplay, jeder Menge guter Laune und vielen persönlichen Bestleistungen. Nach monatelanger Vorbereitung war es am vergangenen Freitag endlich so weit. Der Bezirkswettbewerb des JRK Oberbayern startete am Volksfestplatz in Neuburg. Insgesamt nahmen 43 Mannschaften in vier verschiedenen Altersstufen teil. Nach der Anreise und dem Zeltaufbau durften die Mannschaften ihre Kreativität unter Beweis stellen und bunte Wimpelketten für den 75. Geburtstag des JRK entwerfen.

JRK-Bezirkswettbewerb Oberbayern fand in Neuburg statt

Nach einer kurzen Nacht ging es dann am Samstag auf die Parcours. Zehn Stationen in Erste Hilfe, Rotkreuz-Geschichte und viele andere spannende Themen warteten auf die erste Hälfte des Teilnehmerfelds. Währenddessen tobte sich die andere Hälfte beim Spieleparcours aus: Im Verkehrsgarten einen Parcours mit dem Roller abfahren, Gegenstände so hoch wie möglich stapeln oder einen Wurfsack so genau wie möglich ins Ziel werfen – dies und viel mehr stand auf dem Programm. Nach einer Pause tauschte man am Nachmittag.

Nach der Siegerehrung am Abend hatten die Organisatoren für Margot Koschmieder noch eine Überraschung vorbereitet: Für ihre jahrelange Unterstützung der Jugendarbeit wurde sie mit dem Ehrenzeichen des Jugendrotkreuzes in Silber ausgezeichnet. Anschließend stellte die Band Molutov ihre Partyqualität unter Beweis. Die Neuburger Burgfunken begeisterten mit einem Auftritt der Showtanzgruppe und ihrer beiden Funkenmariechen.

Vom Engagement des Jugendrotkreuz-Organisations-Teams vor Ort begeistert und gemeinsam auf dem Presserundgang durch das Gelände des JRK-Bezirkswettbewerbs unterwegs: (von links) Andreas Hunglinger, Sabine Schneider, Peter Segeth, Anton Gutmann, Bernhard Peterke, Yarvis Boutin, Kirk Thieme, Elfriede Müller, Anita Beltz, Christian Koller und Carmen Kornalik. Foto: BRK Neuburg-Schrobenhausen

Als Abschluss des Wettbewerbs stand am Sonntag der Themenparcours auf dem Programm: Hier konnten in der Stufe Bambini die Gruppen aus Weilheim-Schongau und Traunstein, in der Stufe I die Gruppen aus Landsberg und Traunstein, in der Stufe II die Gruppen aus München und Weilheim-Schongau und in der Stufe III die Gruppen aus Weilheim-Schongau und Fürstenfeldbruck den jeweils 1. und 2. Platz erreichen. Sie nehmen damit am 23. und 24. Juli am Landeswettbewerb in Moosburg teil.

„Auch wenn wir es nicht auf den Landeswettbewerb geschafft haben, sind wir stolz auf unsere Mannschaften und dass wir diesen Wettbewerb organisieren konnten“, zieht Anita Beltz als Leiterin der Jugendarbeit im BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen ein zufriedenes Fazit. „320 Kinder hatten bei uns in Neuburg ein ganzes Wochenende lang Spaß! Möglich gemacht haben das die vielen Helfer von Wasserwacht, Feuerwehr, BRK-Bereitschaften, THW und nicht zuletzt das Team der BRK-Feldküche, das uns das ganze Wochenende mit leckerem Essen versorgte! An alle Beteiligten ein ganz herzliches Dankeschön!“