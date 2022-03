Oberzentrum: Neuburg probiert's aufs Neue

Die Stadt Neuburg beantragt einmal mehr die Aufnahme als Oberzentrum in den Landesentwicklungsplan. "Helfen tut’s nix, aber wir probieren’s", meint der Oberbürgermeister.

Die Staatsregierung arbeitet gerade an der Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP), der eine Grundlage bildet für die Entwicklungsmöglichkeiten einzelner Regionen in Bayern. Aktuell geht es dabei vor allem um eine nachhaltige Anpassung wegen des Klimawandels sowie den Ausbau der digitalen Infrastruktur und der Mobilfunknetze. Der Bauausschuss des Neuburger Stadtrats hat dem Entwurf zugestimmt – und schiebt noch einen Antrag nach.

Denn in der Stellungnahme erklärt die Stadt, dass eine Abweichung von der 10H-Regelung bei Windrädern förderlich für die Klimaziele wäre. Deshalb beantragt Neuburg erneut, im Landesentwicklungsprogramm als Oberzentrum aufgenommen zu werden. „Helfen tut’s nix, aber wir probieren’s“, sagte OB Bernhard Gmehling. Denn es wäre nicht der erste Versuch, den Neuburg in dieser Hinsicht unternommen hat.

Kleinere Städte als Neuburg wie Dillingen oder Donauwörth stiegen zu Oberzentren auf

Vor sechs Jahren stand im LEP, dass die Nachbarstädte Donauwörth und Nördlingen zu Oberzentren heraufgestuft werden sollen. 2017 (Donauwörth) und 2018 (Nördlingen) war es dann auch soweit. Kurz darauf stiegen auch Dillingen und Günzburg/Leipheim zu Oberzentren auf – und Neuburg liegt als im Vergleich deutlich größere Stadt weiterhin als Mittelzentrum irgendwo zwischen dem Regionalzentrum Ingolstadt und den westlichen, deutlich kleineren Oberzentren Donauwörth, Nördlingen, Dillingen und Günzburg.

Schon damals mahnte zum Beispiel Stadtrat Hans Mayr (CSU), dass Neuburg von Oberzentren eingekesselt wird und in seinen Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt ist: „Wir haben es mit einer Inflation an Kleinstädten zu tun, die Oberzentrum werden wollen – wenn wir uns nicht rühren, werden wir benachteiligt. Ich möchte nicht, dass an uns was vorbeigeht“, sagte er damals. Denn der Begriff Oberzentrum ist nicht nur eine Werbefloskel. Zum Beispiel hätte ein Oberzentrum, wenn es um Infrastrukturprojekte geht, in Sachen Finanzierung und Umsetzung bessere Karten, erklärte Hans Mayr. Als Oberzentrum hätte auch Neuburg eine ganz andere Positionierung innerhalb der verschiedenen Förderkulissen.

Eine Heraufstufung zu einem Oberzentrum wäre auch für Neuburg mit konkreten Chancen verknüpft

Eine Heraufstufung ist verbunden mit ganz konkreten Chancen. Oberzentren haben beispielsweise bei der Ansiedlung von Einzelhandelsunternehmen mehr Spielraum. Verantwortliche stoßen da mitunter schon mal an die Grenzen der Bürokratie. Man erinnere sich etwa an die Ansiedlung des Mediamarkts im Südpark vor zehn Jahren. Es ging um 100 Quadratmeter mehr Verkaufsfläche – die waren für ein Mittelzentrum nicht vorgesehen. Einem Oberzentrum dagegen stehen deutlich höhere Einzelhandelsflächen zu, schließlich soll dort der Bedarf von mehr Menschen gedeckt werden. Neuburg hätte als Oberzentrum möglicherweise auch bessere Chancen beim Straßenbau oder bei Zuschüssen.

Nun also ein erneuter Anlauf – mit wenig Aussichten auf Erfolg, wie Oberbürgermeister Gmehling voraussieht. (mari/nr)