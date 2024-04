Eine öffentliche Stadtführung durch die historische Altstadt Neuburgs, den Schlossinnenhof und deren Schlosskapelle findet am Samstag, 20. April, um 16 Uhr und am Sonntag, 21. April, um 14.30 Uhr statt. Zudem wird die prächtige Hofkirche sowie als Highlight und Ende des Spaziergangs die Provinzbibliothek besichtigt. Treffpunkt ist jeweils an der Tourist-Information. Pro Person fallen sieben Euro an, Kinder unter 14 Jahre sind frei. (AZ)