Österliche Bräuche: Ein Ei als Wundermittel gegen Blitzschlag

Plus Viele Bräuche zum Gründonnerstag werden heute nicht mehr gelebt. Früher brachte man etwa grünes Essen auf den Tisch oder glaubte an wundersame Eier.

„Die Bräuche rund um Gründonnerstag sind weitgehend in Vergessenheit geraten“, bedauert Kreisheimatpflegerin Sabine Rademacher aus Neuburg. Sie selbst kennt einige aus ihrer Kindheit, da die gebürtige Münchnerin viel Zeit im Berchtesgadener Land bei den Großeltern verbracht hat. „Dort wurden sie noch gelebt“, erzählt sie. Ähnlich wie der Palmsonntag sei der Gründonnerstag ein „Stichtag für den Frühling“.