Offene Ateliers: Neuburger KunstQuartier zeigt zahlreiche Werke

Bei den Offenen Ateliertagen des Neuburger KunstQuartiers zeigen verschiedene Künstler ihr Können. Manche Werke regen zum Nachdenken an, andere dienen der Unterhaltung.

Das etablierte KunstQuartier Neuburg öffnet wieder einmal sechs Ateliers, Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Arbeiten. „Kunst ist im Alltag ein sehr wichtiger Aspekt, denn ohne Kunst ist das Leben nicht vorstellbar“, merkt Petra Fürst, eine freiberufliche Neuburger Künstlerin und Mediendesignerin, an und legt dabei letzte Hand an ihre Drucke, betitelt „Bettgeschichten“. Es sind dargestellte Träume, die Rahmen wurden aus einem alten Bett hergestellt.

Neu im Atelier ist Ingo Campus. Als Wandler zwischen unterschiedlichsten Welten ist er nur schwer einzuordnen. Immer schon kreativ im Denken und Handeln kennen ihn viele Neuburger als Discjockey, Musik und gestaltende Kunst sind zentrale Bezugspunkte in seinem Leben. So entstand auch die aktuelle Bildreihe „Interferenzen“. Runde und elliptische Farbbahnen ziehen als Spiralen ihre Wege über Leinwände, überlagern sich in unterschiedlichen Farben und Stärken und bilden so abstrakte, atmosphärische Perspektiven. Neben der Malerei nutzt er seinen Atelier-Raum auch als Licht- und Musikstudio, beispielsweise für experimentelle Jamsessions. Aus Impulsen einzelner Musiker entwickeln sich komplexe Sounds dadurch, dass die Musiker gegenseitig den entstehenden Groove gemeinsam weiterentwickeln.

Ute Grönheim, die seit 2000 künstlerisches intuitives Schaffen betreibt, zeigt gegenständliche Malerei und Motive aus der Natur. Sie stellt viele Werke ihres alten Bestands zum Verkauf aus und wird den Erlös als Spende einem guten Zweck zuführen. Dana Laubingers Kunst besticht durch Grautöne, sie erinnert an verwitterten Beton. Die gebürtige Berlinerin gestaltet vorwiegend abstrakt. Seinen Arbeitsraum, die Arbeitsmaterialien und großformatige Kunstwerke bietet Stefan Wanzl-Lawrence den Besuchenden der Offenen Ateliertage.

Das Neuburger KunstQuartier öffnet drei Tage seine Pforten

Wer erschöpft ist vom tiefschürfenden Interpretieren bedeutungsschwangerer Werke, kann sich an der fröhlichen Farbpalette und den witzigen Ideen von Susanne Bergbauer erfreuen. Bilder, Zeichnungen und Collagen der Neuburger Künstlerin feiern die pure Freude am Leben. Knallbunt und großformatig sind ihre Werke.

Die Ateliertage geben Gelegenheit, mit Kunstliebhabern und -interessierten in Interaktion und Resonanz zu treten, wobei die Wechselwirkung das Befruchtende für beide Seiten sein kann. Vielleicht beobachten die Atelierkünstler auch ihr Publikum und fragen sich: „Wo bleibt der Gast stehen? Wo geht er achtlos vorüber? Was drücken seine Haltung, seine Gestik und Mimik aus, wenn er mein Werk betrachtet?“

Info: Das KunstQuartier befindet sich in der Theresienstraße 183/im Rohreck Neuburg. Die Offenen Ateliertage finden vom 14. bis 16. April statt. Öffnungszeiten sind am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 15 Uhr mit Sektschoppen und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Ab 17 Uhr kann sich eine Jamsession im Atelier von Ingo Campus ergeben.