Neuburg

vor 33 Min.

Ohne Gas gehen in Neuburg sämtliche Lichter aus

Plus Je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto schlimmer werden die Folgen für die Stadtwerke und damit für die von der Versorgung abhängigen Bürger und Unternehmen in Neuburg sein. Wie der Notfallplan aussieht.

Von Manfred Rinke

Der Krieg in der Ukraine mit seinen unerträglich menschlichen Schicksalen bringt auch erhebliche wirtschaftliche Folgen mit sich, die sich weltweit auswirken werden. Direkt schon jetzt zu spüren bekommt man dies an der Explosion der Preise für jegliche Art von Energie. Was an der Zapfsäule beginnt, setzt sich beim Kauf von Heizöl fort und wird auch an den Abrechnungen für den Erhalt von Gas, Nahwärme oder Strom keinen Halt machen. Zwar ist die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in Neuburg durch die Stadtwerke noch gewährleistet. Doch klar ist, dass der kommunale Energieversorger die riesigen Folgekosten, die der Krieg in der Ukraine mit sich bringt, nicht alleine tragen kann. „Und je länger der Krieg dauern wird, desto schlimmer werden die Folgen für uns alle sein“, verdeutlicht Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

