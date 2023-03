Ohne passenden Führerschein unterwegs

Ein Autofahrer war in Neuburg mit einem Anhänger unterwegs, für den er nicht die Fahrerlaubnis hatte.

Ohne den passenden Führerschein ist ein Mann am Südpark von der Polizei aufgegriffen worden. Der Fahrer sei mit einem größeren Anhänger unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einen Führerschein BE habe der Mann am Mittwochabend nicht vorweisen können. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. (AZ)

