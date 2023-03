Neuburg

"Ois is Voice": Eine kleine Perle der Sangeskunst in Neuburg

"Thank you for the music": Beim Auftritt von "Ois is Voice" im Schlösschen Hessellohe in Neuburg trifft a capella auf Marimba. Es wird ein gelungener Abend für alle.

Selten passte ein Ensemble besser zum Raum, wie die a cappella Gruppe OIV „Ois is Voice“ zum Flachslanden-Saal des Schlösschens Hessellohe, der an diesem Abend bis auf den letzten Platz gefüllt war. Die Raumakustik trägt die Stimmen bis in den letzten Winkel, verlangt aber auch sauberste Intonation und ausgefeilte Dynamik. Den Sängern von OIV ist beides hervorragend gelungen. Günther Dier, Tenor und Leiter, hat aus sechs singbegeisterten Damen und drei Herren eine kleine Perle der Sangeskunst geformt, die auffallend locker aber dennoch stimm- und textsicher, dabei ohne Notenblatt agieren. Schon bei den ersten drei Stücken „Doin‘ it a cappella“ (L. Maierhofer), „Mas Que Nada“ und „Gloria“ (beides B. Hofmann) übertrug sich die freudige Stimmung der Choristen auf das begeisterte Publikum und löste wahre Beifallsstürme aus. Zwischen den Chorauftritten dann, in und um Neuburg längst keine Unbekannten mehr: Seon-Yeong und Christoph Hoffmann. Sie entführten das Publikum mit virtuosem Spiel auf Marimba und Vibraphon musikalisch u. a. nach Afrika und Spanien und beendeten ihren ersten Teil mit dem ungarischen Tanz Nr. 5 von J. Brahms. Trotz des perkussiven Charakters der Instrumente schaffen es die beiden durch besondere Spielarten immer wieder wunderbare Melodiebögen zu erzeugen. Mit begeistertem Applaus bedankte sich das Publikum für den klanglichen Kontrapunkt zur Chormusik. Ois is Voice bedient einen breit gefächerten Publikumsgeschmack Dann wieder OIV. Die sehr geschickte Programmauswahl bedient einen breit gefächerten Publikumsgeschmack. Mit Liedern von der Münchner Freiheit „Solang man Träume noch leben kann“, Robbie Williams „Angels“, Paul Mc Cartneys „Ebony & Ivory (alle drei arrangiert von O. Gies) und jazzigen Swingstücken wie „Ain’t Misbehavin‘“ (K. Shaw) gelingt es dem Chor, bei den Zuhörern immer wieder Emotionen, sowie auch Nachdenklichkeit auszulösen. Der nächste Auftritt vom Ehepaar Hoffmann endet mit dem Czardas von Vittorio Monti. Begleitet von Christoph spielte Seon-Yeong dieses bekannte Virtuosenstück mit traumwandlerischer Sicherheit und derart mitreißend, dass das Publikum spontan mit stehenden Ovationen reagierte. „Thank you for the music“ - vom Chor in einem sehr gelungenen Arrangement von O. Gies dargeboten – möchte man den Akteuren des Konzertabends zurufen, die am Ende auch noch mit dem gemeinsamen Stück „Agua de Beber“ von Jetse Bremer begeisterten. Im Anschluss fand ein geselliges Beisammensein statt, wobei die Zuhörer bei Getränken und Knabbereien mit den Sängern und Musikern ins Gespräch kommen konnten. Es war für alle ein gelungener Abend, der vielen in guter Erinnerung bleiben wird. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. (AZ)

