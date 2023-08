Neuburg

Old- und Youngtimer: Der Countdown zur „Tour de Neuburg“ läuft

Am nächsten Dienstag startet die siebte Auflage der Tour de Neuburg des Motorclubs Neuburg.

Von Klaus Benz

An Mariä Himmelfahrt startet die siebte Auflage der „Tour de Neuburg“. Was Teilnehmende bei der Ausfahrt für Old- und Youngtimer erwartet.

Am kommenden Dienstag, 15. August ( Feiertag „ Mariä Himmelfahrt“), fällt der Startschuss zur siebten Auflage der „Tour de Neuburg“. Die 60 Startplätze waren in kürzester Zeit ausgebucht. Die touristische Ausfahrt für Old- und Youngtimer startet auch heuer wieder am Parkplatz des Sporthotels Rödenhof. Nach der Anmeldung und einem gemütlichen Weißwurst-Frühstück geht es zum Schrannenplatz nach Neuburg, wo die Teams und ihre Raritäten ab 10 Uhr vorgestellt werden. Weiter führt die erste Etappe über den Ort Schweinspoint (Durchfahrtskontrolle ab 10.25 Uhr) zur Schlossbrauerei Fürst Carl in Ellingen. Dort geht die Mittagspause einschließlich Brauereibesichtigung über die Bühne. „Tour de Neuburg“: Programm, Start, Etappen Die zweite Etappe bringt die Teams ab 14 Uhr über landschaftlich schöne Strecken nach Neuburg zum AUDI Driving Experience Center, wo im Rahmen eines leckeren Nachspeisen-Büfetts die Prämierungen stattfinden. Es werden in Absprache mit den Genehmigungsbehörden keine Wertungsprüfungen und keine Zeitmessungen durchgeführt. Für die rund 170 Kilometer ist eine großzügige Gesamtfahrzeit vorgesehen, die sicherstellen soll, dass alle Teilnehmer ab 15.45 Uhr rechtzeitig ins Ziel kommen. Ein ehrenamtliches Organisations-Team rund um den zweiten Vorsitzenden des Motorclubs Neuburg, Roland Demnick, und Spartenleiter Thomas Kluitmann kümmert sich in bewährter Weise um einen reibungslosen Ablauf der „7. Tour de Neuburg“. Lesen Sie dazu auch Neuburg Plus Lkw-Oldtimer in Neuburg: Aus Liebe zu Lastwagen und ihrer Leistung

