Olympia-Medaille mit Bezug zu Neuburg: Die Planckers jubeln über Bronze

Plus Nadia Delago holt für Italien die Bronzemedaille in der olympischen Abfahrt. Die Schnitzerfamilie Plancker fiebert mit - und erhält viele Gratulationen aus Neuburg.

„Das war grandios.“ Opa Anselmo Plancker hat in Südtirol mitgefiebert, als seine Enkelinnen Nadia und Nicol Delago Dienstagfrüh die olympische Abfahrt in Yanqing heruntergerast sind. Und es hat geklappt: Die 24-jährige Nadia holte sensationell die Bronzemedaille hinter ihrer Teamkollegin Sofia Goggia und der Siegerin Corinne Suter aus der Schweiz. Die Medaille hat auch einen Bezug zu Neuburg.