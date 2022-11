Neuburg

Onlinebanking: Größter Unsicherheitsfaktor ist der Kunde selbst

Plus Sparkasse Neuburg-Rain klärt Interessierte über die Fallen beim Onlinebanking auf. Das Datenleck ist der Mensch und Vorsicht die beste Versicherung.

Von Manfred Dittenhofer

Als Heribert Müller das Telefonat entgegennimmt, ahnt er nicht, welch Ungemach ihm dadurch droht. Der Anrufer ist vermeintlich von seiner Sparkasse. Und, wie der nette Herr zu verstehen gibt, ruft er nur an, um Herrn Müller zu helfen. Das Gespräch und damit das Unheil nehmen ihren Lauf. Und wer jetzt gleich beim Lesen den Kopf schüttelt und sich denkt, wie kann Heribert Müller auf eine so seichte Betrugsmasche hereinfallen, dem sei gesagt: Heribert Müller ist ein fiktiver Name, und er steht für uns alle. Vorsicht, es könnte auch Sie treffen! Denn eines vorneweg: Die Gauner sind mit allen psychologischen Wassern gewaschen. Und sie spielen mit den raffiniertesten technischen Tricks.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

