Operation Zephyr: Neuburger bringen Rettungswagen nach Afrika

Die beiden Neuburger Bastian Hübschle und Michael Ensinger sind Teil der Operation Zephyr. Von Gibraltar aus fahren sie mit Rettungs- und Feuerwehrautos nach Gambia.

„Also ein Ausflug mit Neckermann ist die Mission sicherlich nicht“, sagt Michael Ensinger und lächelt dabei verschmitzt. Ihre Angehörigen, Familie und Freunde hätten er und sein Kollege Bastian Hübschle bisher weitestgehend im Dunkeln darüber gelassen, dass ihr Vorhaben durchaus Risiken birgt.

Als Teil eines Hilfskonvois der Operation Zephyr fahren die beiden Neuburger Polizeibeamten, wobei Ensinger mittlerweile im bayrischen Innenministerium tätig ist, Rettungswagen von Gibraltar aus über Marokko, Westsahara, Mauretanien und Senegal bis nach Gambia. Komplettiert wird die Gruppe von Maximilian Zeller, ebenfalls aus Neuburg, und Christian Asner vom Polizeipräsidium Oberbayern-Nord aus Ingolstadt.

An der Operation Zephyr nehmen Michael Ensinger (rechts) und Bastian Hübschle teil. Foto: Florian Lang

Organisiert wird die Mission von der International Police Association (IPA), ein politisch und gewerkschaftlich unabhängiger Verbund von Polizeibeamten und laut eigenen Angaben die größte Berufsvereinigung der Welt. Als gemeinnützige Nichtregierungsorganisation hat die IPA zum Ziel, die Freundschaft und Zusammenarbeit unter Polizeibeamten in aller Welt zu pflegen und darüber hinaus internationale Hilfsmissionen zu planen und durchzuführen.

Ein bisschen verrückt und abenteuerlustig müsse man schon sein, meinen Ensinger und Hübschle, schließlich sind gerade Mauretanien und Westsahara politisch instabile Regionen und Rettungsfahrzeuge ein kostbares Gut. Nicht umsonst habe man sich im Vorfeld militärischen und polizeilichen Beistand von den einzelnen Ländern zusichern lassen. Und dennoch lassen die beiden keinen Zweifel aufkommen, dass es ihnen vor allem darum geht, Menschen zu helfen, die nicht im Rampenlicht der täglichen Berichterstattung stehen. So waren auch beide sofort Feuer und Flamme für die Mission, als sie als Mitglieder der IPA von der Hilfsaktion erfuhren.

Operation Zephyr beginnt am 17. September in Gibraltar

Diese Hilfe ist auch bitternötig. Gambia ist das flächenmäßig kleinste Land auf afrikanischem Festland, eigentlich ein Landstreifen innerhalb der Grenzen Senegals an der Westküste Afrikas. Das Land wurde jahrzehntelang diktatorisch von Präsident Yahya Jammeh geführt und befindet sich seit 2017 in einem andauernden Prozess wirtschaftlicher Entwicklung und demokratischer Konsolidierung. Gambia verfügt derzeit über keinen nennenswerten Rettungsdienst und hat deswegen eine der höchsten Müttersterblichkeitsraten in Afrika und erschreckend viele Tode und Amputationen nach Verletzungen zu beklagen.

Am 17. September treffen sich die nationalen Sektionen aus Großbritannien, Deutschland, Spanien, Belgien und den Niederlanden in Gibraltar. Die deutsche IPA-Sektion wird dabei mit drei Rettungswagen und einem Feuerwehrfahrzeug vertreten sein. Erst dort wird die britische IPA-Sektion, die sich um Organisation und Logistik gekümmert hat, die Polizisten in den genauen Ablauf der 3500 Kilometer langen Fahrt einweisen. Klar ist bisher nur, dass die vier Neuburger mit drei Rettungswagen abwechselnd fahren werden. Geschlafen wird entweder im Fahrzeug oder im Zelt.

Die Kosten für die Fahrt nach Gambia zahlen die Neuburger Polizisten selbst

Von Gibraltar aus setzt der Konvoi nach Marokko über, danach geht es immer die westafrikanische Küste entlang, bis die Polizisten voraussichtlich am 25. September von der gambischen Regierung empfangen werden. Zurück geht es dann per Flugzeug am 2. Oktober, nachdem die Ortskräfte in die Bedienung der Fahrzeuge und Ausrüstung eingewiesen wurden.

Wer an der Mission teilnimmt, muss seine eigenen Kosten in Höhe von rund 3000 Euro selbst tragen. Außerdem wurden die Freiwilligen dazu angehalten, Fahrzeuge für die Mission zu besorgen. Aufgrund der weltpolitischen Lage ist das jedoch alles andere als einfach. Durch den Krieg in der Ukraine seien kaum ausrangierte Rettungsfahrzeuge zu bekommen, mussten die Neuburger erfahren. Für sie sprang bisher lediglich die Übernahme eines ausrangierten Feuerwehrfahrzeuges heraus. Ensinger bleibt diplomatisch, jedoch ist dem 57-Jährigen der Frust und die Enttäuschung über die oft vergebene Mühe, gerade auf politischer Ebene, anzumerken. In den vergangenen Wochen und Monaten habe er unzählige Telefonate geführt, Mails geschrieben und all seine Kontakte spielen lassen, nur um zu hören, dass man zwar gewillt wäre, zu helfen, aber keine Möglichkeit sehe, die Mission zu unterstützen.

Bastian Hübschle und Michael Ensinger sammeln Spenden für Gambia

Erschwerend kommt die prekäre Personalsituation in vielen Polizeidienststellen hinzu. Obwohl sich viele ihrer Kollegen für die Mission interessiert hätten, war es den meisten schlicht nicht möglich teilzunehmen, da sich bereits unzählige Überstunden und verschobene Urlaube angesammelt haben. Gerade deshalb sind die beiden ihren Kollegen und Vorgesetzten, die teilweise auf ihre eigenen Urlaube verzichten und Schichten übernehmen, für deren Opferbereitschaft unwahrscheinlich dankbar.

Bastian Hübschle und Michael Ensinger würden sich freuen, wenn sich vor Beginn der Mission noch weitere Spender finden, die die Operation Zephyr unterstützen. „Auch wenn es sich um ein internationales Konto handelt, was vielen Menschen ein ungutes Gefühl gibt, können wir garantieren, dass jeder einzelne Euro in die Mission fließt und dabei hilft, Operation Zephyr zum Erfolg werden zu lassen“, betont Hübschle.

Spenden für die Aktion Zephyr sind über das Konto Police Emergency Aid Charity bei der Wise Bank möglich: IBAN: BE86 9672 9570 3250; BIC: TRWIBEB1XXX sowie über die Fundraising-Webseiten Go Fund und Just Giving.