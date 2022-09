Neuburg

18:30 Uhr

Operation Zephyr: Neuburger Polizisten werden in Marokko beraubt

Endlich kommen die Mitglieder der Operation Zephyr in Gambia an.

Plus Vor vier Wochen brechen zwei Neuburger Polizeibeamte auf, um eine Hilfsmission nach Gambia zu begleiten. Doch in Marokko werden sie am Zoll schikaniert und ihrer Güter beraubt.

Neuburg Vor rund vier Wochen waren Bastian Hübschle und Michael Ensinger noch guter Dinge. Die beiden Neuburger Polizeibeamten waren Teil der Operation Zephyr, eine von der Polizeiorganisation IPA organisierte Hilfsmission, die Rettungsfahrzeuge und medizinisches Gerät in das bitterarme, westafrikanische Gambia bringen sollte. Der bayrische Innenminister Joachim Herrmann übernahm die Schirmherrschaft, verabschiedete die deutschen Teilnehmer persönlich und so schien alles angerichtet für eine erfolgreiche Hilfsaktion. Doch es kam gänzlich anders.

