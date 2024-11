Orange Lichter in Neuburg: Mahnwache setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Das Neuburger Rathaus strahlt Orange. Rund 50 Menschen stehen davor, in ihren Händen tragen sie kleine Kerzen, Lichterketten, Laternen, sie alle leuchten in der gleichen warmen Farbe zurück. Was an einen besinnlichen Weihnachtsabend erinnert, ist in Wahrheit ein Warnsignal. Denn die Neuburger, die an diesem Abend vor dem Rathaus stehen, haben sich zu einer Mahnwache zusammengefunden. Sie nehmen an dem sogenannten Orange Day (1991 ins Leben gerufen) teil, der weltweit ein Signal setzen möchte, um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Ein Problem, das sich wieder ausbreitet – und auch vor Neuburg keinen Halt macht.

