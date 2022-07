Neuburg

19:00 Uhr

Ortsbeauftragter für den Stadtteil Sehensand: Ja, aber...

In Sehensand leben aktuell 466 Bürgerinnen und Bürger. Für sie wünscht man sich eine eigene Stimme im Stadtrat.

Plus Der Neuburger Stadtteil Sehensand soll einen Ortsbeauftragten bekommen – aber nicht für die jetzige, sondern wenn, dann erst für die neue Legislaturperiode des Stadtrates ab 2026. Warum das von den Kommunalwahlen abhängt.

Von Manfred Rinke

Im Stadtteil Sehensand leben 466 Bürgerinnen und Bürger. Eine eigene Stimme im Stadtrat hat der zur ehemals selbstständigen Gemeinde Feldkirchen zählende Ortsteil nicht. Deshalb wurde schon vor zwei Jahren beantragt, dass der Stadtrat einen eigenen Ortssprecher oder Ortsbeauftragten aus dem Stadtteil wählt. Nun stellte die CSU-Fraktion erneut den Antrag, einen Ortsbeauftragten zu wählen. Was sich am Ende als gar nicht so einfach darstellte.

