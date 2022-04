Ostermarkt im Neuburger Schloss Grünau geplant

Kunst, Krempel, Musik und Essen: Bei dem Kunst-Kultur Ostermarkt im Jagdschloss Grünau ist ein vielseitiges Programm geboten. Auch ein Rasenmäher-Wettbewerb ist geplant.

Ein Kunst- und Ostermarkt findet am 16., 17. und 18. April von 10 bis 18 Uhr im Jagdschloss Grünau statt. 80 internationale Verkaufsaussteller und Künstler aus den Bereichen Mode, Kunsthandwerk und Musik finden sich zum 11. Mal in Neuburg ein, um den Besuchern die Feiertage zu verschönern.

Die Genussmeile am Biergarten und Bogenschießstand ist bis 18 Uhr offen. Internationales Kunsthandwerk aus den Bereichen Holz, Keramik, Mode, Kosmetik, Lifestyle und ein außergewöhnlicher Rasenmäherparcour für die Großen bringen neue Inspiration. Eine sonnige warme Terrasse oder ein schöner Balkon schafft mit Blick auf Pflanzen Gleichgewicht und Ausgleich zum Alltagsstress. Die dazu drehbaren Gartenliegen, Obstbäume, Pflanzen, Pflanzenerde, Kräuter, Grilldesign und Accessoires präsentieren sich in vorfrühlingshafter Vielseitigkeit.

Die beiden klassisch ausgebildeten Musiker, Yaruslav Gross (Saxofon) und Valeria Hubareva (Geige) aus der ukrainischen Stadt Chernigov verzaubern mit ihrer Fusion aus Jazz, chill out Sounds und Interpretationen von modernen Pop Nummern. Ute Patel-Mißfeldt präsentiert Porzellandesign, Pastelle oder Seidenmalerei. „Ich bin gegen eine Mode, die Frauen zu Kleiderständern degradiert“ – unter diesem Credo stehen alle ihre Unikate, die neben Kostümen und Hüten auch Entwürfe für Möbel, Teppiche oder Wanddekoration umfassen.

Kunst- und Ostermarkt kommt ins Schloss Grünau in Neuburg

Im Museum im Auenzentrum finden dreimal täglich Vorträge mit „Voice of the Seas“ am Biergarten statt, die mit selbsthergestellten Upcycling Projekten und Vorträgen die Wichtigkeit des Meeresschutzes verkörpern.

Abgerundet wird diese multikulturelle Palette mit Bogenschießen und buntem Osterprogramm: Zauberer Davichi, Kinderschminken, Glitzertattoos und weitere Überraschungen lassen an den Osterfeiertagen keine Langeweile aufkommen. Der Tangoworkshop hat sich mittlerweile zum Kultstatus entwickelt und darf am Ostersonntag natürlich nicht fehlen. Musikalisches Kulturprogramm mit brasilianischem Trommelfeuer, Liedermacher Eric Damster, Kinderprogramm, Musik und neuen Songs aus eigener Feder von Kathrin Demmig sind wie Parkplätze im Eintrittspreis von 8 Euro (7 Euro ermäßigt) inbegriffen. (Kinder bis zwölf Jahren frei), Hunde an der Leine sind herzlich willkommen. Infos unter: www.im-team.de. (nr)