"Packt an, packt an, dass es gelingt, wir bauen Europa!"

Dieses Lied ist die Kernbotschaft des Musicals, mit dem sich die vier vierten Klassen der Grundschule Neuburg im Englischen Garten heuer von ihrer Schule verabschieden. In der prall gefüllten Aula boten die Schülerinnen und Schüler eine tiefsinnige Darbietung, in der es um Gemeinschaft, Frieden und Schutz der Umwelt geht. Das intensive Proben der vielen Lieder und Texte wurde mit tosendem Applaus der anwesenden Eltern und Familienmitglieder belohnt. Schulleiterin Claudia Rischbeck griff den Liedtext auf und wünschte den Kindern den Mut und die Energie des „Anpackens“ zum Start in die weiterführenden Schulen und dass sie als einzelne Persönlichkeiten rasch teil einer neuen Klassengemeinschaft werden.

