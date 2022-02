Paketzentrum: CSU mit OB und Weicherings Bürgermeister in Maxweiler

Auch wenn sie die Ansiedelung eines Paketzentrums auf Weicheringer Gebiet nicht beeinflussen können, wollen die Bürger von Maxweiler zumindest gehört werden. Der Neuburger Ortsteil ist schließlich am meisten betroffen. Jetzt ergibt sich eine Gelegenheit.

Ihre regelmäßigen Besuche in den einzelnen Stadtteilen beginnt die Neuburger CSU in diesem Jahr in Maxweiler. Termin dafür ist Freitag, 4. März, um 19 Uhr im dortigen Schützenheim.

Dass der östlichste Stadtteil den Auftakt bildet, kommt nicht von ungefähr. Mit dem geplanten Großprojekt der DHL, zwischen Weichering und Maxweiler ein Paketzentrum zu errichten, stellt sich für die dortigen Neuburger Bürgerinnen und Bürger ein Problem: Sie sind zwar direkt und, was den Lkw-Verkehr und den damit verbundenen Lärm über die Brücke vor der Ortschaft angehen würde, auch die am meisten Betroffenen. Mitreden über Sein oder Nicht-Sein können sie allerdings nicht. Entscheiden werden dies allein die Bürgerinnen und Bürger von Weichering bei einem Ratsbegehren am 13. März.

Paketzentrum: Neuburgs Oberbürgermeister Gmehling und Weicherings Bürgermeister Mack kommen nach Maxweiler

Weil eine Beteiligung der Maxweiler daran nicht infrage kommt und auch eine durch die Stadt unterstützte Befragung der Bürger wegen einer möglichen Beeinflussung der Wähler in Weichering vom Landratsamt abgelehnt wurde, kann die Stadtteilversammlung der CSU zumindest noch einmal ein Stimmungsbild in Maxweiler zeichnen und eventuelle Informationslücken schließen. Denn neben Oberbürgermeister Bernhard Gmehling nimmt sich auch Weicherings Bürgermeister Thomas Mack für den Termin Zeit.

Im Schützenheim in Maxweiler gilt die 2G-Regel. Aufgrund des begrenzten Platzangebotes können zur Veranstaltung nur maximal 30 Personen ins Schützenheim.

Anmeldungen und Fragen zur Thematik Paketzentrum sollen bis spätestens Donnerstag, 3. März, um 12 Uhr per E-Mail an Ortssprecherin Alexandra Plenk geschickt werden: A. Plenk@neuburg-donau.de

