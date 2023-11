Neuburgs Stadträte fürchten Lärm- und Verkehrsprobleme durch Paketzentrum

Plus Die Neuburger Stadträte sehen massive Lärm- und Verkehrsprobleme für Bruck und Maxweiler. Stadtplanerin Gertrud Huis „zerpflückt“ den DHL-Antrag.

Das geplante Paketverteilzentrum bei Weichering bringt offenbar deutlich mehr Verkehr und Lärm als bisher angenommen. Stadtplanerin Gertrud Huis warnte im Bauausschuss vor „massiven Belastungen“ für die Stadtteile Bruck und Maxweiler. Die Stadträte verlangen jetzt erhebliche Nachbesserungen.

Grünen-Sprecher Gerhard Schoder kommt sogar zu dem Schluss: „Im Sinne der Neuburger und der Einwohner von Maxweiler müssten wir das Paketzentrum verhindern.“ Neuburg habe keinerlei wirtschaftliche Vorteile von dem Projekt, „das uns zudem Entwicklungsmöglichkeiten nimmt“. Die Stadt und insbesondere Maxweiler bekämen nur Nachteile.