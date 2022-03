Neuburg

vor 17 Min.

Paketzentrum und Kiesabbau: „Das wäre der worst case“ für Maxweiler

Plus An Neuburgs östlichsten Stadtteil Maxweiler grenzen zwei Vorranggebiete für den Kiesabbau. Warum diese die Sorgen der Bürger im Dorf wachsen lassen.

Von Manfred Rinke

Das Thema hatte bei der Informationsveranstaltung der CSU Neuburg in Maxweiler direkt zwar nichts mit dem Großprojekt der DHL in Weichering zu tun. Dennoch gab der von Landtagsabgeordneten und CSU Orts- und Kreisvorsitzenden Matthias Enghuber aufgehängte Ausschnitt aus dem Regionalplan den Bürgerinnen und Bürgern im Schützenheim zu denken. Der ausgehängte Plan zeigte unter anderem die Vorranggebiete für den Kiesabbau, von denen zwei östlich direkt an Maxweiler grenzen. Paketzentrum und Kiesabbau: „Das wäre der worst case“, betonte ein Maxweilerer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen