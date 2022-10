Neuburg

vor 37 Min.

Pandemiebeauftragter: „Corona selbst ist nicht das Problem“

Der Herbst ist da und damit steigende Corona-Infektionszahlen. Viele befürchten deshalb, dass es zu Personalausfällen in Krankenhäusern und Arztpraxen kommen könnte. Doch Dr. Markus Schmola, Pandemiebeauftragter im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, sagt: Die hohen Infektionszahlen sind kein Grund zur Sorge.

Plus Derzeit steigt die Zahl der Corona-Infektionen rund um Neuburg wieder deutlich an. Warum Pandemiebeauftragter Markus Schmola dennoch keinen Grund zur Panik sieht.

Von Katrin Kretzmann

Mit dem Beginn der kalten Jahreszeit startet auch wieder die Erkältungs- und Grippesaison. So weit nichts Ungewöhnliches. Doch die kühlen Temperaturen bieten auch die ideale Angriffsfläche für Coronaviren – und das spiegelt sich in steigenden Fallzahlen und Inzidenzen wider, auch in der Region. Im Klinikum Ingolstadt liegen aktuell 101 Covid-19-Patienten und –Patientinnen. Zum Vergleich: Zu Hochzeiten der Pandemie im März 2022 waren es 159.

