Neuburg

17:25 Uhr

Wie eine Jugendliche in Neuburg gegen ihre Panikattacken anboxt

Ankämpfen gegen die Angst: Durch das Boxtraining bei Egzon Gashi (links) in Neuburg bekam Lena ihre Panikattacken in den Griff.

Plus Lena ist 13, als Panikattacken sie heimsuchen. Aus der Not heraus beginnt sie mit dem Boxen. In einem Studio in Neuburg bekämpft sie ihre Angst - und greift jetzt an.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Es ist der zweite Schultag in der achten Klasse, als Lenas Körper zum ersten Mal Alarm schlägt. Das Herz klopft wie verrückt, die Luft bleibt weg, sie zittert von Kopf bis Fuß. Die Symptome kommen plötzlich, ohne Vorwarnung. Die damals 13-Jährige weiß nicht, was mit ihr passiert, hat Todesangst. Was die Jugendliche aus dem Raum Neuburg zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen kann: Körperlich ist offenbar alles in Ordnung. Doch die Panikattacken werden wieder kommen, immer und immer wieder. Im Nachhinein bezeichnet die Schülerin das, was sie in den folgenden Monaten und Jahren durchmacht, als "Hölle". Heute kann die 16-Jährige voller Überzeugung sagen: "Mir geht es einfach nur gut." Und sie erzählt stolz ihre Geschichte. Es ist die einer Jugendlichen, die sich von ganz unten zurück ins Leben gekämpft hat.

Lena - die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte - und ihre Familie können sich bis heute nicht erklären, warum ihr Körper im September 2020 plötzlich anfing verrücktzuspielen. Nach der ersten Attacke im Klassenzimmer, die nicht nur die 13-Jährige selbst, sondern auch Lehrer und Mitschülerinnen ratlos zurücklässt, besucht die Jugendliche einen Arzt nach dem anderen. Körperlich können die Mediziner nichts finden. Doch die Anfälle kehren zurück. Als ein permanentes Zittern hinzukommt, klappert die Familie erneut einen Arzt nach dem anderen ab, ohne Erfolg. Ein Teufelskreis beginnt. Mitschülerinnen wenden sich ab, wollen nichts mehr mit der "Kranken" zu tun haben. Lena fühlt sich ausgegrenzt, nicht akzeptiert, als Sonderling. Sie muss Prüfungen getrennt von der Klasse, in einem eigenen Raum oder sogar im Gang schreiben, um Mitschülerinnen nicht zu stören. So greift Lenas Verunsicherung immer tiefer, und die Attacken suchen sie immer regelmäßiger heim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen